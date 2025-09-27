為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    PO立委時期與張俊雄開心合照 陳其邁：他為台灣留下永恆典範

    2025/09/27 20:24 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁PO出立委時期與張俊雄開心合照，形容他為台灣留下永恆典範。（資料照，翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁PO出立委時期與張俊雄開心合照，形容他為台灣留下永恆典範。（資料照，翻攝陳其邁臉書）

    前行政院長張俊雄辭世、享壽87歲。高雄市長陳其邁今晚po出自己擔任立委時期、與張院長的開心合照，祈願張俊雄院長安息，也提到院長離開政壇後，以終生志工身份投入全台監獄受刑人輔導與教化，無私奉獻為台灣留下一個永恆的典範。

    陳其邁表示，晚間傳來張俊雄院長辭世的消息，一位畢生對台灣民主與發展貢獻良多的前輩離開了我們，令人不捨、哀痛。

    他提到張俊雄從政前，在高雄擔任律師，1979年的美麗島事件他挺身而出，在當時肅殺氣氛中，勇敢為高俊明牧師辯護，隨後也以立委身份為高雄服務。

    緊接著，時代巨輪急速前進，民進黨創黨10人小組、台灣第一次政黨輪替，這些重大歷史事件，榮幸能和張俊雄院長一起參與，也在他身上學到很多。

    陳其邁說，如今成為高雄知名地標的衛武營藝文中心，整個從軍營轉型為公園的計畫，就是在張俊雄院長任內核定的。

    更讓他敬佩的，是張俊雄院長離開政壇後，以終生志工的身份，投入全台監獄受刑人輔導、教化的工作，無私的奉獻，為台灣留下一個永恆的典範。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播