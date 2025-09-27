PO立委時期與張俊雄開心合照 陳其邁：他為台灣留下永恆典範

陳其邁PO出立委時期與張俊雄開心合照，形容他為台灣留下永恆典範。（資料照，翻攝陳其邁臉書）

前行政院長張俊雄辭世、享壽87歲。高雄市長陳其邁今晚po出自己擔任立委時期、與張院長的開心合照，祈願張俊雄院長安息，也提到院長離開政壇後，以終生志工身份投入全台監獄受刑人輔導與教化，無私奉獻為台灣留下一個永恆的典範。

陳其邁表示，晚間傳來張俊雄院長辭世的消息，一位畢生對台灣民主與發展貢獻良多的前輩離開了我們，令人不捨、哀痛。

他提到張俊雄從政前，在高雄擔任律師，1979年的美麗島事件他挺身而出，在當時肅殺氣氛中，勇敢為高俊明牧師辯護，隨後也以立委身份為高雄服務。

緊接著，時代巨輪急速前進，民進黨創黨10人小組、台灣第一次政黨輪替，這些重大歷史事件，榮幸能和張俊雄院長一起參與，也在他身上學到很多。

陳其邁說，如今成為高雄知名地標的衛武營藝文中心，整個從軍營轉型為公園的計畫，就是在張俊雄院長任內核定的。

更讓他敬佩的，是張俊雄院長離開政壇後，以終生志工的身份，投入全台監獄受刑人輔導、教化的工作，無私的奉獻，為台灣留下一個永恆的典範。

