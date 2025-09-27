為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    區長人事大搬風鋪路蔣家軍？市府前副發言人郭音蘭離職傳選議員

    2025/09/27 20:32 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導
    北市府前副發言人郭音蘭。（擷取自臉書）

    明年就要地方九合一選舉，台北市長蔣萬安也要力拚第二屆任期，更傳出將推出「蔣家軍」參選議員。前台北市政府副發言人郭音蘭10月就要從市府離職，被視為是蔣家軍開路先鋒。郭音蘭回應，一切都還在評估當中，先以完成碩士學位為短期目標。

    郭音蘭是台北市副市長林奕華多年幕僚，從國會到一路跟隨到北市府，先後擔任市府副發言人、雙北世界壯年運動會發言人等職務，現任林奕華副市長辦公室主任。

    不過，郭音蘭10月就要離職，傳出可能投入選戰當中，目標卻不是過去林奕華深耕的大安、文山選區，根本原因在於大安文山區流動幾乎已經卡住，光是現任議員就已經爆滿，不利於新人參選。傳出她可能將目光轉往松山、信義區，不過，郭音蘭回應，選舉與否或選哪區，目前都在評估當中未有定案，首要目標是完成論文完成碩士學位。

    此外，北市府9月份區長人事大搬風，其中，萬華、中正、士林等幾區區長上任都只有一年多，就被輪替到其他行政區，引發各界質疑為2026年的選舉鋪路。

    知情人士指出，蔣萬安對於區長非常重視，認為區長是小型政府，包含重大災情、市政重要宣導活動，區長要在第一線傳遞資訊給里民。而蔣萬安在立委的選區是北松山、中山，他應該會特別重視，而2022市長選舉時，北市12區中，蔣萬安只輸掉大同區 ，而且大同區25個里里長沒有一席是國民黨籍，因此，蔣萬安應該也會重視大同區。

