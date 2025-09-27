郝龍斌、羅智強、鄭麗文搶票 辯論完衝國民黨新北青工總會長交接

國民黨主席候選人羅智強（中）。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席候選人辯論會一結束，候選人羅智強、鄭麗文與郝龍斌先後趕到國民黨新北青工總會長交接典禮爭取支持，郝龍斌說，他是最適合帶領國民黨跨世代合作的人選；羅智強說，他是最有行動力的黨主席候選人，先前為反罷免和公投全台灣跑透透，下鄉直接面對黨員，願意用新思維走入人群的黨主席最佳人選。

羅智強說，兩次辯論都有人問「如何團結國民黨」，他覺得團結最難，難在如何從自己做起，他是國民黨在立法院的第一線戰力，是開創國民黨街頭演講、直接面對群眾的先例，為了拚公投，他環島1200公里，經歷大罷免血戰，腫著眼四處為各縣市的國民黨立委助講，一切都是為了國民黨的生存與未來。

鄭麗文說，10月18日將決定國民黨是否能夠世代交替、脫胎換骨，國民黨2028是否能順利藍白合，重返執政，需要大家團結一致，她更重視2026能否突破國民黨在南部縣市無法當選的魔咒。

郝龍斌說，青年參與黨務是國民黨最重要的目標，他在台北市長任內，最大的成果就是不斷發掘有潛力的年輕人，給他們機會、歷練，成為國家的中堅，未來若能接任黨主席，一定會帶領國民黨做好跨世代合作，栽培年輕世代順利接棒。

國民黨主席候選人郝龍斌（中）。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席候選人鄭麗文（中）。（記者翁聿煌攝）

