馳援花蓮》台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援山貓、怪手

盧秀燕（中）說，今再加派山貓及怪手出發救災。（記者蔡淑媛攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，台中市派特種搜救大隊前往支援，今晚返抵台中。台中市長盧秀燕表示，特搜隊救出21個人，很遺憾其中2人罹難，由於當地環境惡劣，環保局派出人員以及大型清掃車輛抵達，今天再加派建設局帶著山貓及怪手出發救災。

盧秀燕今天參加法鼓山中區心靈環保家庭日活動後受訪表示，台灣有愛、人民善良，這次災後包括中央和地方政府出發前往救災，她看到很多鏟子英雄前往救災，市府也派出機具救災，大鏟小鏟一條心。

今晚台中市特種搜救大隊27人與2隻搜救犬將於今晚返抵台中，消防局長孫福佑將代表市長盧秀燕，於台中火車站迎接並慰勞搜救成員辛勞，並致贈加菜金表達感謝與敬意。

另針對台中新光三越今天復業，盧秀燕表示，新光三越在9月已開始送件，市府以消費者安全第一做文件審查及現場堪驗，包括建築管理、消防安全，也要有第三方審驗，一切符國家法規，才同意恢復使用，復業後也要求要負起交通疏導及內部安全工作，市府都發、警、消等多個局處也同部協助。

今天法鼓山中區心靈環保家庭日活動，法鼓山方丈和尚果暉法師為花蓮災民祈福，盧秀燕也讚民眾與政府合力救災，也強調心靈環保的重要，從善融入生活當中就是這麼簡單。

立院副院長江啟臣也與會分享心靈環保的小故事，也說心靈環保要做好很重要，也是現在立院最需要的，他會分享給立院院長韓國瑜，他說會議會雖然吵架，都沒有關係，最後還是要和氣地讓法案能夠通過，讓人民享受到福國立民的政策。

江啟臣說心靈環保要做好很重要，也是現在立院最需要的。（記者蔡淑媛攝）

果暉法師為花蓮災民祈福。（記者蔡淑媛攝）

法鼓山中區心靈環保家庭日，信徒共同祈願。（記者蔡淑媛攝）

