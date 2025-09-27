為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊讓國民黨再次偉大 蔡志弘：若當選任命羅智強、鄭麗文當副主席

    2025/09/27 19:33 記者施曉光／台北報導
    蔡志弘說，如果擔任黨主席他要讓討厭民進黨的力量都轉成支持國民黨的力量，讓國民黨再次偉大。（記者塗建榮攝）

    蔡志弘說，如果擔任黨主席他要讓討厭民進黨的力量都轉成支持國民黨的力量，讓國民黨再次偉大。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人蔡志弘今天出席「中天新聞」舉辦的第2場國民黨主席辯論會，談到兩岸政策立場時說，現階段兩岸兩個既存政權都應該相互尊重，不主張分裂國土，他主張「一中內涵、相互理解」做為兩岸問題的解方，才能避免擦槍走火，為了兩岸下一代與和平，如果擔任黨主席他要讓討厭民進黨的力量都轉成支持國民黨的力量，讓國民黨再次偉大。

    蔡志弘還宣布，如果擔任黨主席，他一定會培養年輕人，任命競爭對手羅智強、鄭麗文等中生代擔任國民黨副主席，重用年齡在40歲以下的區域立委。

    他說，過去2次總統選舉國民黨敗選，都是因為黨主席與總統候選人不是同一人，如果他當黨主席，將自我定位為「任務型黨主席」，全力支持未來初選所產生的總統候選人，並且會讓黨主席與總統候選人二合一。

    蔡志弘說，過去擔任國大黨團幹部，他反對前總統李登輝的「兩國論」路線，成功化解台海危機，還受命組團訪問中國大陸結束兩岸敵對狀態，如果可以當選黨魁，他將安排訪問中國大陸，推動國共領導人會談，面對2026、2028選舉，他會深化「藍白合」，擴大國民黨的執政縣市版圖，並贏回中央執政權。

    蔡志弘還指出，1999年他化解「兩國論」台海危機，此事已經被載入史冊，留名青史，現在只想無私無我，把個人經驗奉獻給台灣，他絕不會再參選總統，過去從政也從來沒有為個人著想，他並透露，在民進黨執政後，曾經邀他出任某一部會的部長，但自己身為國民黨人，死為國民黨鬼，不可能為其他政黨服務，「從一而終」就是黨德、黨魂與人格。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播