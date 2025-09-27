抵費地標售常遭詬病炒地皮 桃市首度試辦標租「草漯重劃區」抵費地

桃園市地政局標租觀音區「草漯重劃區」抵費地，該地坐落於莊敬路、忠孝路交叉路口，為黃金三角區地段。（記者謝武雄攝）

桃園市政府地政局日前公告辦理觀音區草漯重劃區抵費地標租作業，標租觀音區草福段437地號土地，該土地面積約385坪，每年租金底標約162萬餘元，租期10年；據悉，以往市府都以標售方式處分抵費地，但也遭人詬病炒地皮、變賣家產，因此地政局規劃重劃區只要財務平衡、社宅土地也已提撥，剩餘的抵費地只能標租或地上權設定，這也是地政局首度嘗試以標租方式處分土地。

以往市府辦理區段徵收、市地重劃使用重劃基金先行支付地上物拆除、拆遷補償及部分不配地而領現金的地主，事後市府取得公共設施用地及部分抵費地，標售抵費地後再返還重劃基金，如果還有盈餘則是繳庫，但每個重劃案都是獨立個案，景氣好的時候，抵費地標售往往創下天價，但也會帶動當地行情，市府挨批炒地皮、甚至變賣家產。

地政局長蔡金鐘表示，目前中央的規定是重劃區土地至少提供一定比例抵費地作為社會住宅用地。以中壢運動公園區徵案為例，目前標售土地得款已達財務平衡，雖還有十幾塊抵費地，但必須全部提撥給社宅使用，因此無法標租，草漯重劃區恰好有合適的土地，於是嘗試採標租方式處分，將於10月14日上午10時開標，有意投標的民眾，請於當天上午9時截止期限前投標。

