鄭麗文喊當「行動黨主席」走出辦公室 突破南台灣綠色執政

國民黨主席候選人鄭麗文出席中山大同區歡樂中秋慶團圓聯誼餐會，上台致詞拜票。（記者塗建榮攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今天參加「中天新聞」主辦的第2場國民黨主席辯論會時說，未來新的國民黨主席必須展現行動立與暴發力，可以贏回政權，如果當選黨主席，她會做一個「行動黨主席」，走出辦公室，突破南台灣綠色執政的魔咒。國民黨到現在仍有幹部被羈押，未來她會組織一個「司法正義律師團」，成立一個基金支撐扶助黨工，透過奪回政權，讓台灣司法重新回到正軌。

鄭麗文也批評，這次花蓮發生不幸悲劇，當大家還在搶救生命，民進黨竟冷血發動造謠、政治攻防與甩鍋，完全喪失人性。民進黨這些人不是政治動物，而是泯滅人性、走火入魔、喪心病狂的一群，這些年來，民進黨是最大的仇恨謊言製造機，打著愛台灣的旗號，吃乾抹淨，讓台灣剩下只有立場，沒有是非。

有提問人點到國民黨地方派系問題，鄭麗文說，過去確實有一些國民黨地方派系帶槍投靠民進黨，永遠與當權者在一起，就像前民進黨立委陳明文等人；但過去也有很多藍營地方派系幫國民黨整合，必須感念他們對國民黨的付出，而真正傷害國民黨的不只有部分地方派系，恐怕是過去前總統李登輝主政下的國民黨地方黑金勢力。

談到兩岸政策主張，鄭麗文指出，國民黨應該和陸、友陸，目前兩岸關係不好，不是因為「九二共識」不足。過去前總統馬英九執政8年，兩岸不斷對話、交流，甚至還有「馬習會」，今天兩岸不能對話，只是因為民進黨不承認「九二共識」，而且頻踩紅線、掛羊頭賣狗肉，在中華民國的招牌下遂行台獨，未來兩岸一定要在「九二共識」的基礎上重啟交流，化解誤會，推動對話、交流與合作。

鄭麗文結辯時強調，國民黨要展現過去的治國能力，這次花蓮風災證明民進黨只會搞鬥爭，如果要解決問題與治國，還是要找國民黨，未來國民黨要提出治國新藍圖與政策白皮書，幫企業解決困境，並且照顧基層與勞工與農民的飯碗。

