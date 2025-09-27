為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文喊當「行動黨主席」走出辦公室 突破南台灣綠色執政

    2025/09/27 19:02 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席候選人鄭麗文出席中山大同區歡樂中秋慶團圓聯誼餐會，上台致詞拜票。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文出席中山大同區歡樂中秋慶團圓聯誼餐會，上台致詞拜票。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文今天參加「中天新聞」主辦的第2場國民黨主席辯論會時說，未來新的國民黨主席必須展現行動立與暴發力，可以贏回政權，如果當選黨主席，她會做一個「行動黨主席」，走出辦公室，突破南台灣綠色執政的魔咒。國民黨到現在仍有幹部被羈押，未來她會組織一個「司法正義律師團」，成立一個基金支撐扶助黨工，透過奪回政權，讓台灣司法重新回到正軌。

    鄭麗文也批評，這次花蓮發生不幸悲劇，當大家還在搶救生命，民進黨竟冷血發動造謠、政治攻防與甩鍋，完全喪失人性。民進黨這些人不是政治動物，而是泯滅人性、走火入魔、喪心病狂的一群，這些年來，民進黨是最大的仇恨謊言製造機，打著愛台灣的旗號，吃乾抹淨，讓台灣剩下只有立場，沒有是非。

    有提問人點到國民黨地方派系問題，鄭麗文說，過去確實有一些國民黨地方派系帶槍投靠民進黨，永遠與當權者在一起，就像前民進黨立委陳明文等人；但過去也有很多藍營地方派系幫國民黨整合，必須感念他們對國民黨的付出，而真正傷害國民黨的不只有部分地方派系，恐怕是過去前總統李登輝主政下的國民黨地方黑金勢力。

    談到兩岸政策主張，鄭麗文指出，國民黨應該和陸、友陸，目前兩岸關係不好，不是因為「九二共識」不足。過去前總統馬英九執政8年，兩岸不斷對話、交流，甚至還有「馬習會」，今天兩岸不能對話，只是因為民進黨不承認「九二共識」，而且頻踩紅線、掛羊頭賣狗肉，在中華民國的招牌下遂行台獨，未來兩岸一定要在「九二共識」的基礎上重啟交流，化解誤會，推動對話、交流與合作。

    鄭麗文結辯時強調，國民黨要展現過去的治國能力，這次花蓮風災證明民進黨只會搞鬥爭，如果要解決問題與治國，還是要找國民黨，未來國民黨要提出治國新藍圖與政策白皮書，幫企業解決困境，並且照顧基層與勞工與農民的飯碗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播