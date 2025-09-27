黃國昌被爆養狗仔！政治聲量圖曝光 小草「一片寂靜」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌，昨（26日）被爆料，指揮狗仔集團跟拍綠營政治人物，引發熱烈討論。不過，粉專「聲量看政治」曝光近日黃國昌在藍、綠、白各陣營的討論聲量，可見民眾黨支持者「一片寂靜」。

黃國昌指揮狗仔跟拍一事被爆出後，各界討論不斷，中央社已暫停涉事記者的採訪工作，將其轉調其他單位。前公視總經理馮賢賢也發聲表示，媒體爆料黃國昌養狗仔估算3年花費上看1000萬，檢調應該查明這巨額資金的來源。

不過，根據「聲量看政治」今日PO出的「黃國昌依政治立場在10天的逐日線圖」，除了「泛紅」立場本來就無討論外，先前立委王義川先爆出疑似遭黃國昌昔助理跟拍後，在綠營、藍營中，黃國昌的討論度都直線上升，反而民眾黨的討論度「幾乎歸零」。

黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監，神隱至今已是第二天，僅民眾黨發言人吳怡萱昨（26日）表示，爆料媒體是張冠李戴、移花接木編造故事。不過，黃國昌本人沒有公開行程，臉書也悄然無息，導致被網友灌爆要他「踹共」，不少網友也更好奇黃國昌下週露面時會如何回應。

粉專「聲量看政治」曝光近日黃國昌在藍、綠、白各陣營的討論聲亮，可見民眾黨支持者「一片寂靜」。（取自「聲量看政治」）

