為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌被爆養狗仔！政治聲量圖曝光 小草「一片寂靜」

    2025/09/27 18:52 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌，昨（26日）被爆料，指揮狗仔集團跟拍綠營政治人物，引發熱烈討論。不過，粉專「聲量看政治」曝光近日黃國昌在藍、綠、白各陣營的討論聲量，可見民眾黨支持者「一片寂靜」。

    黃國昌指揮狗仔跟拍一事被爆出後，各界討論不斷，中央社已暫停涉事記者的採訪工作，將其轉調其他單位。前公視總經理馮賢賢也發聲表示，媒體爆料黃國昌養狗仔估算3年花費上看1000萬，檢調應該查明這巨額資金的來源。

    不過，根據「聲量看政治」今日PO出的「黃國昌依政治立場在10天的逐日線圖」，除了「泛紅」立場本來就無討論外，先前立委王義川先爆出疑似遭黃國昌昔助理跟拍後，在綠營、藍營中，黃國昌的討論度都直線上升，反而民眾黨的討論度「幾乎歸零」。

    黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監，神隱至今已是第二天，僅民眾黨發言人吳怡萱昨（26日）表示，爆料媒體是張冠李戴、移花接木編造故事。不過，黃國昌本人沒有公開行程，臉書也悄然無息，導致被網友灌爆要他「踹共」，不少網友也更好奇黃國昌下週露面時會如何回應。

    粉專「聲量看政治」曝光近日黃國昌在藍、綠、白各陣營的討論聲亮，可見民眾黨支持者「一片寂靜」。（取自「聲量看政治」）

    粉專「聲量看政治」曝光近日黃國昌在藍、綠、白各陣營的討論聲亮，可見民眾黨支持者「一片寂靜」。（取自「聲量看政治」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播