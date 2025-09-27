酸黨主席辯論把盧秀燕當醬油 張亞中：每個都要沾兩下

張亞中辯論會後受訪。（記者塗建榮攝）

中天新聞今天舉行「國民黨主席大辯論」，針對各候選人將台中市長盧秀燕作為國民黨2028年總統候選人一事，孫文學校總校長張亞中在結論時痛批私相授受，還酸「把盧秀燕當醬油是不是，每個都要沾兩下！」

張亞中表示，真的很遺憾，他的同事（其他黨主席候選人）連一些民主的素養都沒有，黨主席可以私相授受的嗎？可以去徵召的嗎？國民黨沒有一個初選制度嗎？今天開口盧秀燕、閉口盧秀燕，「把盧秀燕當醬油是不是，每個都要沾兩下！」

張亞中表示，各位說自己是無私的、是奉獻的，為什麼在823大罷免贏了以後盧秀燕宣佈不參選，各位才出來選黨主席呢？其實各位今天的發言不是無私，而是非常有算計的，認為這次黨局是有機可乘才出來。

張亞中說，剛剛各候選人批評國民黨不團結、年輕人太少，請問你們這些當選者，跟國民黨主席朱立倫可是天天可以見面，為什麼不給他建議、為什麼不改革呢？選舉到了每個人好像變成改革的聖人了，每個國民黨現在、過去的事情都有意見了，「你們都是國民黨的當權者耶，為什麼那時候不去格新呢？」

談到九二共識，張亞中說，他上週問了國民黨立委羅智強同樣九二共識的內容，但這週答案還是沒出來，剛剛聽到各位講的九二共識 還是沒有答出來，「你們連一個九二共識的內容都不知道，哪有資格談兩岸關係、談大陸政策，開玩笑啊！」 當個黨主席不是這樣子幹的，連個基本的九二共識是什麼都不知道，還在那邊侃侃而談兩岸關係要怎麼走，這是國民黨的悲哀，希望各位回去好好研究一下，不要在這邊丟人現眼。

