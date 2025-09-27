郝龍斌標舉自己黨主席最佳人選 重拾黨清廉勤政形象

郝龍斌在中天電視辯論會前受訪。（記者塗建榮攝）

「中天新聞」舉辦的第2場國民黨主席辯論會今天下午登場，候選人郝龍斌強調黨意不能脫離民意，根據媒體民調，自己支持度在所以候選人中排名第1，無論化解政黨對立與改善兩岸關係，他都是最適合的人選。郝並強調，過去的國民黨清廉勤政，他要讓國民黨重回往日榮光，黨也不能再內鬥內行、外鬥外行，他會讓不同世代與派系的人才一起打拼，重拾國民黨清廉勤政的形象。

郝龍斌並表示，國民黨主席不是「一個人的武林」，如果當選，他會拿出無私的態度，而且不會以黨主席做為跳板，參選總統，並要促成「藍白合」，推動在野合作，從中央到地方組成聯合政府。對於民進黨政府以非法羈押方式，逼人認罪，他一定聯合立法院國民黨團，徹底改變司法不公，未來所有的檢察官、檢察總長任命都應由立法院同意，而且要推動修改《刑事訴訟法》，限縮羈押權的行使。

主張「和中不舔共」 兩岸對話要對等

對於競爭對手張亞中提問「九二共識」，郝龍斌表示，「九二共識」、「一中各表」就是過去兩岸對話的基礎，而「一中各表」的就是中華民國，因為兩岸兵凶戰危，應該以對話代替對抗，而且他主張「和中不舔共」，兩岸對話要對等尊嚴，中國應該尊重中華民國存在事實，而且「九二共識」並不等於「一國兩制」，根據目前台灣內部民調顯示，支持統或獨的民意相對較少，多數人的最大共識就是維持現狀，我方應依中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，只要對維持現狀有幫助的事情就多做，沒有幫助的就不要去做。

談到國民黨地方派系問題時，郝龍斌表示，外界對於藍營的地方派系有誤解，有別於民進黨的派系進行政治分贓，國民黨的地方派系是有自己的服務團隊，也培養年輕人，就像雲林縣長張麗善、國民黨立委謝依鳯，都是經由民眾一票票選出來的優秀人才，國民黨有這些人來穩固基層很好，而且國民黨對於地方派系並沒有搞不定的問題，向來都是透過實力與民主初選決定提名公職人選，他希望大家不要上民進黨給這些地方派系貼標籤的當。

「黨主席一人決策過時 未來集體領導」

有提問人問，如何打造強而有力的黨機器？郝龍斌表示，國民黨的組織需要徹底改善，最重要是從黨主席開始，過去國民黨都是黨主席一人說了算，一人決策，一言堂的時代已經過去，未來他會集體領導。同時推動數位化改革，黨中央要透過LINE系統，直接聽取黨員心聲，並推動內造化政黨，透過地方公職人員與立委組成地方黨部，他還會勇敢走入校園，與年輕人溝通，把年輕人的想法變成國民黨的決策，為青年服務。

