貝里斯3友邦接力挺台 「聯合國不應遺漏任何人」

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）發言挺台參與聯合國體系。（圖取自UN官方頻道）

第80屆聯合國大會總辯論今（27日）進入第4天，友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）與吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）接力挺台，呼籲聯合國應接納台灣。

龔薩福懇切呼籲國際社會維繫台海永續和平，並讓台灣參與聯合國專門機構。他指出，台灣是一個擁有2300萬人民的國家，具備正常運作且渴望自決的民主政體，展現中華文明合法制度性，並享有「第一世界」的生活水準。台灣是一片和平且充滿創造力的土地，卻長期被排除在衛生、氣候變遷、民航、警政等全球機制之外，「這是持續的荒謬」。

請繼續往下閱讀...

布里仙紐則在聯合國演說直言，若要落實「不遺漏任何人」的宏願，就不能繼續排除台灣人民。他強調，台灣是蓬勃發展的民主國家，在半導體、人工智慧、生物科技及再生能源等高科技領域領導全球，這些領域對全球供應鏈安全與永續發展至為關鍵。台灣也透過先進技術協助夥伴國家，為聯合國永續發展目標（SDGs）做出貢獻，因此聯合國應找到適當方式，認可台灣是共同追求永續發展不可或缺的夥伴。

戴斐立則以「包容原則」為基礎，表示聯合國體系不應遺漏任何人，對台灣長期遭到排拒深表遺憾。他指出，台灣是吐瓦魯長期且可靠的發展夥伴，始終展現對國際合作的承諾，並在廣泛的發展領域作出貢獻。他強調，聯合國大會第2758號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系，呼籲接納台灣成為聯合國及其專門機構的會員。

聖文森總理龔薩福（Ralph E Gonsalves）批聯合國體系的國際組織，長期排除具2300萬人民的民主台灣，「至為荒謬」。（圖取自UN官方頻道）

吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）對聯合國持續排除台灣深感遺憾。（圖取自UN官方頻道）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法