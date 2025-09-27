「館長」健身館被貨車衝撞！商譽受損求償100萬 「這原因」遭駁回

林男去年開小貨車衝撞台中北屯區的成吉思汗健身館大門。（資料照）

台中「成吉思汗健身俱樂部」去年遭小貨車衝撞，業者以會員受到驚嚇不敢上門，商譽受損為由向肇事林姓男子求償100萬元。台中地院審理認為，雖然林男惡意行為確實造成財物毀損，但所謂「會員因恐懼而不敢上門」僅止於網路留言，並未見具體證據足以證明商譽受損，因此判處駁回，可上訴。

這起事件發生在去年6月12日，林姓男子因應徵未果心生不滿，當晚7點多駕駛小貨車直衝北屯區的成吉思汗健身館大門，瞬間玻璃碎裂、磁磚崩落，場面驚險，幸好當時會員與員工及時閃避，沒有造成人員傷亡。

林男一審、二審都被依殺人未遂重判5年8月，直到最高法院發回更審，台中高分院更一審才改依「強制」與「毀損」罪共判1年6月徒刑，民事部分，館方先前就大門與地磚毀損部分提告，法院已判林男賠償13萬4075元確定。

但館方不滿僅止於財物損失，進一步主張林男衝撞行為引發媒體大幅報導，並在PTT討論區掀起熱議，導致會員請假、潛在新會員卻步，嚴重影響健身房商譽，因此再度提告求償100萬元。

不過林男反駁，網友留言多半是在嘲諷他本人，與健身房的專業服務無關，且留言者均使用暱稱，無法證明確為健身房會員，更沒有證據顯示有人因此事件退會或放棄加入。

台中地院民事庭審理後，認為網友請假說法僅止於一時情緒性反應，並非商譽受損的具體事證，難以推定健身館在經濟上活動的可信賴性真的受到影響，判處駁回。

