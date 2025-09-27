張亞中：沒有誰是必然2028總統候選人 盧秀燕、韓國瑜都是考慮

張亞中出席中天電視舉辦辯論會。（記者塗建榮攝）

中天新聞今舉行「國民黨主席大辯論」，資深媒體人董智森提問台中市長盧秀燕卸任後就沒舞台，黨主席要如何幫助盧繼續發光發熱？孫文學校總校長張亞中表示，「沒有誰是必然的2028年的總統候選人」，盧秀燕是一個考慮，立法院長韓國瑜也可以是個考慮，黨主席就該建立制度讓黨員競爭，用制度來決定誰是國民黨最強的總統候選人。

張亞中表示，國民黨主席就是建立一個合情合理合法的制度，讓所有的優秀黨員都能夠在公平、公正、公開下競爭，「沒有誰是必然的2028年的總統候選人」，盧秀燕是一個考慮，立法院長韓國瑜也可以是個考慮 ，前台大校長管中閔也不錯，還有很多優秀的黨員，為什麼他們不可能是2028年的候選人？

請繼續往下閱讀...

張亞中認為，這一兩年的變化會非常大的，人間是無常的，「現在民調高難道就表示兩年以後民調還很高嗎？」國民黨已經犯下太多的錯誤了，所以如果他是黨主席，就會辦一個公平公正公正的初選，誰能夠贏得黨總統候選人的位置，黨的兵權就交給你。

張亞中說，而且他還提出自己這一任的黨主席，任期到2028年的5月19日為止，因為國民黨要建立黨主席跟總統的任期制，也就是如果是國民黨候選人當選總統，那麼國民黨的總統自然就接黨主席，或者可以指派任何人當黨主席；如果國民黨在2028年的1月輸掉以後，輸掉的第二天開始啟動新的黨主席的選舉，讓新的黨主席能夠在2028年的5月20日就職，「只有我這次犧牲我的任期，才可以讓它完全是一致」，這就叫做制度。

張亞中說，它希望大家放棄了還在說誰是國民黨最強的，用制度來決定誰是國民黨最強的候選人，讓每一個最強的國民黨候選人都有參加競選國民黨總統的機會，這才是真正的團結，才是真正找到最優秀的候選人，才可以服眾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法