張亞中問是否主張統一？ 羅智強：統一不統一是漫長的過程

羅智強在「國民黨主席大辯論」上說，兩岸之間未來政治安排走向統一、走向不統一，這是一個漫長的過程，可是在過程當中和平是前提，這一點國民黨做得到。（記者塗建榮攝）

中天新聞今天舉辦第二場「國民黨主席大辯論」，孫文學校總校長張亞中詢問各候選人，九二共識的內容是什麼？主不主張統一？國民黨立委羅智強未正面回答是否主張統一，但他說，兩岸之間未來政治安排走向統一、走向不統一，這是一個漫長的過程，可是在過程當中和平是前提，這一點國民黨做得到。

羅智強說，自己是台灣人，也是中國人，他的中國是中華民國，中華民國憲法最重要的精神就是一中憲法。九二共識是一個非常有創意的模糊，既未談統，也未談獨，也沒說哪個中國是哪個中國，因為兩岸之間有個特殊的矛盾，他們的中國叫中華人民共和國，我們的一個中國叫做中華民國。

他說，我們雖然一個中國的公約數，但是對於那個中國是什麼，兩岸有歧見，所以前國安會秘書長蘇起等前輩創造出九二共識這一個模糊化的創意地基，讓我們可以在九二共識形塑一中個表的基礎之下，尊重大陸認為他的一個中國是中華人民共和國，也請大陸能夠尊重我們的一個中國是中華民國，也就形成了所謂的主權互不承認、治權互不否認的兩岸的默契。

羅智強說，這個默契就貫徹到了今天，在國民黨執政的時候，23項的兩岸協議包括被民進黨稱為糖衣毒藥又捨不得放下的ECFA。這就是為什麼他在一開始要講自己要恢復國民黨的光榮感，國民黨是能夠創造兩岸和平、開創兩岸新局的政黨，兩岸之間未來政治安排走向統一、走向不統一，那是一個漫長的過程，可是在過程當中和平是前提，兩岸人民友善對待彼此是前提，這一點國民黨做得到。

