    政治

    郝龍斌問對手敢宣示不選總統？張亞中嗆虛假 說不選是明知自己選不上

    2025/09/27 17:19 記者劉宛琳／台北報導
    孫文學校總校長張亞中（見圖）反嗆前台北市長郝龍斌的提問虛假，因為明知自己不可能再選總統和立委，其他人說不選也是知道自己2028根本選不上。（記者塗建榮攝）

    中天新聞今天舉行「國民黨主席大辯論」，在交叉詰問時，前台北市長郝龍斌詢問大家是否願意像他一樣宣示，絕對不參選總統、立委和縣市首長，也絕對不會把自己放進不分區名單？孫文學校總校長張亞中未正面回答，反嗆郝的提問虛假，因為明知自己不可能再選總統和立委，其他人說不選也是知道自己2028根本選不上。

    張亞中表示，「我很抱歉的要講，剛剛郝市長的發言其實充滿著虛假！」郝龍斌是因為知道自己不可能再參選總統，也不可能再參選立委，所以要求其他人也做出同樣的表述。但民主政治是任何人都有機會選擇任何一個職務去為人民服務的，這是基本的信條。

    張亞中表示，一個制度的設定往往是希望更多人來參加，制度的要求是公平、公正、公開，只要這個制度是公平的，所有國民黨的英才都有機會參加這個選舉制度，而最後決定的標準是人民，「不是你要參選就可以選得上，是人民覺得要不要選你」。

    張亞中說，在座的很多人都宣佈說「我絕不參選總統」 ，那是因為他們知道自己2028年根本就選不上，還要在這邊沽名釣譽。他的主張很簡單，如果當選黨主席，會辦一個公平公正公開的初選，他希望所有黨內的優秀人都能夠參加初選，他並會黨主席的兵權交給初選贏的人，由贏的人統一指揮，他退居到第二線，這就叫做制度。

    張亞中說，可是他看看旁邊的幾個參選人說自己要支持盧秀燕，「盧秀燕選，我就不選」，地方選舉3個月以後就把黨主席職務交給盧秀燕（指國民黨立委羅智強），可是這個人上一次在這邊辯論的時候，當場就把盧秀燕丟包了。「這是你們政治人物的誠信嗎？太虛假了。」

