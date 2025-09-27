前行政院長張俊雄辭世 享壽87歲

前行政院長張俊雄今天與世長辭，享壽87歲。圖為張俊雄（前排中）9月中旬坐著輪椅到場力挺為參選高雄市長黨內初選的立委賴瑞隆（左）。（記者葛祐豪翻攝）

首次上稿 17:02

更新時間 18:41

民進黨今（27日）表示，總統府資政、前行政院長張俊雄今天與世長辭，享壽87歲，兼任民進黨主席的總統賴清德與黨秘書長徐國勇，對此表達哀悼並向家屬致意。

民進黨指出，張俊雄一生奉獻台灣民主人權運動，更在擔任公職期間為國家盡心盡力，退休後投入公益為更生人心靈輔導，實為本黨從政黨員的表率，將全力協助家屬籌辦治喪事宜，以感念其一生為黨為國的貢獻。

賴清德指出，張俊雄出生於嘉義，國立台灣大學法律系畢業，早年執業於高雄，曾參與「美麗島事件」辯護工作，展現捍衛自由、人權與法治的堅定信念。張長期從政服務，歷任立法委員、總統府秘書長、行政院副院長與行政院院長，並出任海峽交流基金會董事長；任內推動多項政務，並代表我國深化對外交流，貢獻卓著。

賴清德表示，張俊雄卸任後仍持續投身公共與公益事務，秉持信仰與悲憫關懷社群，服務社會，展現謙遜與無私的風範。國人將永遠銘記張俊雄對台灣民主深化、法治人權及公共治理的重要貢獻。

張俊雄1938年3月出生於嘉義的基督長老教會家庭，在美麗島事件中毅然為高俊明牧師辯護，成為「美麗島律師團」的一員；1986年，擔任民進黨「建黨十人小組」成員。除兩度出任行政院院長，亦曾擔任行政院副院長、民進黨秘書長、總統府秘書長、海峽交流基金會董事長、立法委員等要職。

張俊雄曾於2000年10月至2002年2月及2007年5月到2008年5月20日，擔任第17、21任中華民國行政院院長。（資料照）

