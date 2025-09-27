為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文：當選國民黨主席後要團結藍白、在野力量 2028要重返執政

    2025/09/27 16:58 記者謝武雄／桃園報導
    國民黨主席候選人鄭麗文致詞時強調，當選後要團結藍白、在野力量，2028年要重返執政。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文致詞時強調，當選後要團結藍白、在野力量，2028年要重返執政。（記者謝武雄攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文今到八德區出席黃國園黨部關懷協會會員大會，除爭取黨員認同外，也強調，感受到來自基層心聲，還有殷殷期盼，她一定是敢言敢衝最具行動力黨主席，事實上，她過去就曾在很短的時間內，整合台灣政壇不同光譜的朋友、前輩組成「黨外在野大聯盟」，當選主席後，不只要團結國民黨，還要團結藍白、在野，2028年要重返執政。

    鄭麗文致詞說，國民黨必須在關鍵的歷史時刻扛起歷史重責大任，下一屆黨主席責任重大，大罷免後，可能大家覺得未來一片看好，但真能高枕無憂嗎？不要忘記，總統賴清德主政下的民進黨，無所不用其極，花蓮風災重大傷亡的時刻，還在甩鍋、造謠、政治攻防，這就是如此冷血的對手。

    鄭麗文強調，自己絕對不是看守黨主席，而是要有積極作為、要翻轉台灣，打破民進黨長年執政的綠色魔咒；事實上，民進黨全面性的要摧毀台灣，把台灣逼向戰火邊緣，國民黨必須團結所有力量，還有藍白、所有在野的力量，也希望大家一起打倒民進黨的台獨法西斯，要確保兩岸的和平，呼籲大家支持5號鄭麗文。

