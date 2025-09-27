羅智強問黃呂錦茹被關押時大家在哪？ 張亞中嗆：國民黨不該檢討嗎

孫文學校總校長張亞中出席「國民黨主席大辯論」說，羅智強做個立委非常優秀，「黨主席的職位還是由我來做，可能更為適當一點」。（記者塗建榮攝）

中天新聞今天舉行「國民黨主席大辯論」，交叉詰問時，國民黨立委羅智強詢問，前台北市黨部主委黃呂錦茹因幽靈連署被關押時，罷瑤黨內年輕人被抓時，他在北檢守到凌晨並籌錢幫助他們，各位在哪裡？孫文學校總校長張亞中反嗆，這是誰造成的？國民黨難道不該檢討嗎？羅智強做立委非常優秀，但黨主席還是他來當比較適合。

張亞中說，黃呂錦茹還有很多的黨工被收押了，我們當然很難過，但是誰造成的，今天在座很多都是國民黨的當權派、建制派，為什麼黨的紀律、黨的組織這麼渙散了？讓我們的黨工被抓、被羈押、被訊問、被限制住了，國民黨難道不該檢討嗎？

張亞中說，羅智強很了不起，這一年來做了很多的事情，但他20多年來反軍購、倒扁都站在第一線，不只是出錢編教科書捍衛史觀，更推動兩岸之間的和平，做過太多太多事情。但在反大罷免的過程中，黨中央不讓他上台，但他寫了最少4、50篇文章跟民進黨文攻，「我告訴各位，我做的事情絕對不會比你羅智強來的少！」

張亞中說， 羅智強是一位戰將，戰將馳騁於沙場，但是做一個主帥，在戰營中運籌帷幄，一個主帥要有思想、論述、方向，能夠把黨的招牌擦亮，讓黨受到大家尊敬，為兩岸能夠創造和平。他坦白說，羅智強如果做個立委非常優秀，「黨主席的職位還是由我來做，可能更為適當一點」。

羅智強（中）出席「國民黨主席大辯論」。（記者塗建榮攝）

