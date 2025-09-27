為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    馳援光復重災 北市教育局提供500萬汰換設備、中小學生2千元補助金

    2025/09/27 16:54 記者甘孟霖／台北報導
    馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。（北市府提供）

    馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。（北市府提供）

    馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。台北市長蔣萬安今（27日）分享，台北捷運公司組成14人救災團隊，今出發救災；此外，北市教育局也和花蓮縣教育處保持聯繫，提供500萬元協助災損學校汰換設備；另，教育局認助清寒基金會提供光復鄉國中小學生每人2000 元的生活補助金。

    蔣萬安今臉書貼文表示，北捷有幾位來自光復鄉的同仁，災情傳來第一時間，他們就急忙返鄉投入救災；今天，北捷也組成14人救災團隊，前往光復鄉，主要任務是協助光復國小災後復原，讓孩子們能在連假後，順利回到教室上課。光復國小和北捷有著特別的緣分，不只是績優原民同仁的母校，也是北捷「公益元年」長年關懷的對象。

    此外，孩子們的學習也不能中斷，北市教育局和花蓮縣教育處保持聯繫，了解實際需求，將提供花蓮縣500萬元經費，幫助災損學校汰換資訊、教學與行政設備；同時，教育局認助清寒基金會也將提供光復鄉國中小學生每人2000 元的生活補助金，預計幫助540位學生。

    此外，北市CooC+學習影音平台全面開放，提供遠距教學與近5000部學習影片，陪伴孩子們走過這段災後復原的艱難時期。

    蔣萬安說，救災工作進入第5天，台北工務局、環保局、消防局的團隊持續在第一線協助救災，陸續復原光復車站週邊、台9線、太巴塱國小周邊道路、中正路一段等地，市府人力與各式機具全力投入，協助清除淤泥、洗淨道路、清運廢棄物，近兩天，就已清運上百公噸的泥沙廢棄物。

    他說，連假期間仍堅守崗位，前線救災同仁辛苦了，請救災的大家注意補充水分及自身安全，協助鄉親重建家園、恢復日常，台北和花蓮，一直站在一起。

    馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。（北市府提供）

    馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。（北市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播