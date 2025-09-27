馳援光復重災 北市教育局提供500萬汰換設備、中小學生2千元補助金

馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。（北市府提供）

馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。台北市長蔣萬安今（27日）分享，台北捷運公司組成14人救災團隊，今出發救災；此外，北市教育局也和花蓮縣教育處保持聯繫，提供500萬元協助災損學校汰換設備；另，教育局認助清寒基金會提供光復鄉國中小學生每人2000 元的生活補助金。

蔣萬安今臉書貼文表示，北捷有幾位來自光復鄉的同仁，災情傳來第一時間，他們就急忙返鄉投入救災；今天，北捷也組成14人救災團隊，前往光復鄉，主要任務是協助光復國小災後復原，讓孩子們能在連假後，順利回到教室上課。光復國小和北捷有著特別的緣分，不只是績優原民同仁的母校，也是北捷「公益元年」長年關懷的對象。

此外，孩子們的學習也不能中斷，北市教育局和花蓮縣教育處保持聯繫，了解實際需求，將提供花蓮縣500萬元經費，幫助災損學校汰換資訊、教學與行政設備；同時，教育局認助清寒基金會也將提供光復鄉國中小學生每人2000 元的生活補助金，預計幫助540位學生。

此外，北市CooC+學習影音平台全面開放，提供遠距教學與近5000部學習影片，陪伴孩子們走過這段災後復原的艱難時期。

蔣萬安說，救災工作進入第5天，台北工務局、環保局、消防局的團隊持續在第一線協助救災，陸續復原光復車站週邊、台9線、太巴塱國小周邊道路、中正路一段等地，市府人力與各式機具全力投入，協助清除淤泥、洗淨道路、清運廢棄物，近兩天，就已清運上百公噸的泥沙廢棄物。

他說，連假期間仍堅守崗位，前線救災同仁辛苦了，請救災的大家注意補充水分及自身安全，協助鄉親重建家園、恢復日常，台北和花蓮，一直站在一起。

馬太鞍堰塞湖溢流災害，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，台北市政府也派出多組團隊馳援。（北市府提供）

