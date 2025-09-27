國民黨主席之爭》鄭麗文大打雲南同鄉牌 強調自己是「芋頭番薯」

民國黨主席候選人鄭麗文出席國雷協會會員大會，以同鄉雲南女兒身分爭取認同。 （記者謝武雄攝）

國民黨主席候選人鄭麗文今到龍潭區儷宴婚宴會館出席國雷協會會員大會，該協會成員來自雲南反共救國軍，對此，鄭麗文大打同鄉牌，強調父親也是雲南人，來自遠近馳名異域孤軍，隨部隊來台，以少校輔導長退役，母親是雲林口湖人，她是所謂「芋頭番薯」，台灣族群融合表率，回娘家就是向鄉親報告，雲南女兒鄭麗文參選國民黨主席登記第五號。

鄭麗文說，看到花蓮災情，民進黨喪心病狂、泯滅人心，滿腦子只想著政治鬥爭、甩鍋、造謠，如此無視人命、不管百姓，讓台灣從善良樸質社會，變成只有仇恨、謊言，所以民進黨不倒，台灣不會好，國民黨必須負起責任打倒民進黨，打倒台獨重返執政。

鄭麗文怒批，民進黨享盡中華民國榮華富貴，居然要否定中華民國，把台灣推向高度不確定處境，台灣難道要變成下一個烏克蘭，難道要毀於戰火變成廢墟，尤其是民進黨挑起族群對立製造仇恨，在大罷免期間隨意扣帽子稱中共同路人，讓台灣從來都沒有像現在這樣族群撕裂、對立。

鄭麗文說，參選國民黨主席唯一、最終理由，就是兩岸同胞不能夠再自相殘殺，必定要強強聯手，來開創兩岸和平百年基業，同時才能保衛台灣安全，帶來台灣繁榮，讓下一代看到未來、希望，這一切都必須是兩岸和平才能實現的。

鄭麗文也說，這一屆的主席責任重大，自己將會全心全意投入、毫無保留絕不藏私，尊重制度，希望大開大闔完成整合，不只團結國民黨、團結藍白，還要團結在野，更要團結全台灣，下架民進黨。

