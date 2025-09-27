小鎮民主課！苑裡學童參與式預算開票 「碰碰水樂園」獲公所10萬支持執行

開票作業由兒少擔任唱票員、監票員，完整模擬投開票流程。（苑裡鎮公所提供）

苗栗縣苑裡鎮公所於今（27）日在鎮立體育場舉辦「114年苑裡鎮兒童參與式預算」開票，12項兒少提案，經1865名國中、小學學子票選，「碰碰水樂園」以566票獲最高票，鎮公所將以10萬元額度支持執行。

為鼓勵兒童發聲、讓民主精神向下扎根，苑裡鎮公所已連續3年推動兒童參與式預算。今年活動中，有40名兒童積極提案，還有27名大專青年與高中生擔任孩子王，並結合在地志工與家長參與。透過營隊課程，學習《兒童權利公約》（CRC）和平權議題，練習表達意見與修正提案，最後在「小小鎮民大會」提出12項提案。

此外，今年首度推動校園巡迴投票，走進鎮內9所國小、2所國中，保障每位兒少的參與權。投票流程依循正式選舉設計，包括領票、圈票、投票及票匭封存等程序，讓孩子們實際上了一堂民主公民課。開票作業也由兒少擔任唱票員、監票員，完整模擬投開票流程。

今年12項提案包括，借書不打烊星球、玩具拍賣會暨二手市集、寵物歡樂Party、安全交通工作坊、體育館籃框改造計畫、一起創造畫畫的奇蹟吧、碰碰水樂園、苑裡小小電影院、彎里大市集、灣麗棒球大聯盟、青銀微笑一騎行、人行道大改變。

鎮長劉育育表示，公所積極實踐「民眾參與、青年培力、開放政府」精神，公私協力推動兒童參與式預算邁入第3年。每年都有更多青年、兒童與家長加入，今年更首次走入校園巡迴投票，落實交通平權與普及參與。透過這項計畫，希望大人與孩子都能發揮同理心、勇於表達，也學習傾聽彼此的想法，讓苑裡逐步累積更多公共參與的能量，打造一個多元、共融、開放的小鎮。

