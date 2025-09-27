卓伯源今再到中天抗議不邀辯論 旺中公佈簡訊內容回擊

卓伯源今到中天電視台抗議未受邀參加國民黨主席辯論，「不得其門而入」。（記者塗建榮攝）

前彰化縣長卓伯源今天再度來到中天電視台門口，抗議自己未受邀參加國民黨主席辯論，「不得其門而入」。對此，旺中集團，回應，9月24日致訊卓伯源，等到9月25日卓未回應，中天才於25日晚間發出聲明「不邀卓伯源參加第二場辯論」。

旺中集團公佈致卓伯源簡訊全文：

致卓縣長伯源：本次旺中集團舉辦的《國民黨主席大辯論》，是中天誠盼能為台灣的未來有助益，因而在沒有任何奧援下提出主辦，以一己之綿薄為台灣貢獻心力。中視則在向中天爭取後，參與了協辦，也才有中天中視輪流舉辦的程序。

請繼續往下閱讀...

在辯論人員的規劃上，我們是按 8 位表態參選者中，取聲量最高的前四強舉辦，故對身為聲量第五強的卓縣長您便有了遺珠之憾。孰料，辯論當日，卓縣長您到中天大樓給予中天同仁措辭相當激烈的批評，中視與中天同感錯愕！

但當天辯論一結束，我們便立即討論，與會大家對縣長您以往在政壇上享負盛名更有優質表現，決定對您的鬧場不予解釋、批評與抗議，且立即在辯論當天與隔天週日，誠意邀請卓縣長您能參與第二場盛會，只可惜一直未能獲得您肯定的回應。

在主辦方中天展現誠意之下，卻在週一上午驚聞卓縣長您特別舉辦記者會，以近乎辱罵的方式再度批判中天！雖然您在記者會後旋即同意親赴中視舉辦的辯

論。

然而此情此景下，中視立馬與您再次聯繫說明身為協辦單位難處，你也曾表達願意與旺中集團化解誤會與怨懟，但如今得到你以前副縣長不屑的回應，真是情何以堪，故幾經「做人難」糾結下，中視只能放棄協辦，將辯論會交回中天統籌主辦。

望請卓縣長能理解中天舉辦此次辯論對台灣未來的善意與用心，更期盼您能以先天下之憂而憂之大我精神看待此次辯論和此次風波。

前彰化縣長卓伯源上週因為未受邀中天舉辦的國民黨主席辯論，大鬧現場。（資料照，記者方賓照攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法