為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌養狗仔估花費千萬！前公視總經理發聲：檢調應查明資金來源

    2025/09/27 15:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    《鏡報》昨爆料，民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟拍綠營政治人物，估算3年花費上看1000萬。前公視總經理馮賢賢表示，這可能是保守估計，此外還有其他許多支出，不相信黃國昌是用自己的私房錢，檢調應該查明這巨額資金的來源。

    對於《鏡報》粗估一名狗仔月薪為6萬，另外加上租車費等支出，連續3年至少上看千萬元，馮賢賢今日在臉書發文表示，這可能是保守估計。若是發月薪雇用，連續三年，就是不定期契約工。除了月薪，還有勞健保，以及台灣雇主通常會發的年終獎金。

    馮賢賢指出，一個資深記者，月薪6萬算低的。年薪含勞健保等支出，還得再加20%左右。若連續雇用，卻以定期契約迴避勞健保等支出，也涉及違法。租車之外還租豪宅停車位，一個月花費絕不止2萬元。另外車是誰租的？薪水是誰出帳？財務誰在管？年底誰負責報稅？這些也都是成本。「我不相信黃國昌是用自己的私房錢。檢調應該查明這巨額資金的來源。」

    馮賢賢表示，菱傳媒、民報、吹哨者保護協會、張晉源、柯文哲、求真民調、凱思國際，這些報導中被提到、環環相扣的人與內容農場、空頭公司、不斷易手的網媒，背後的影武者是誰，操作的目的為何？這才是公眾想要知道的。

    她也很好奇，「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」除了為張晉源這個充滿爭議的所謂「吹哨者」張開保護傘以及雇用狗仔以外，到底還做了什麼？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播