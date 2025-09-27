黃國昌養狗仔估花費千萬！前公視總經理發聲：檢調應查明資金來源

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

《鏡報》昨爆料，民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟拍綠營政治人物，估算3年花費上看1000萬。前公視總經理馮賢賢表示，這可能是保守估計，此外還有其他許多支出，不相信黃國昌是用自己的私房錢，檢調應該查明這巨額資金的來源。

對於《鏡報》粗估一名狗仔月薪為6萬，另外加上租車費等支出，連續3年至少上看千萬元，馮賢賢今日在臉書發文表示，這可能是保守估計。若是發月薪雇用，連續三年，就是不定期契約工。除了月薪，還有勞健保，以及台灣雇主通常會發的年終獎金。



馮賢賢指出，一個資深記者，月薪6萬算低的。年薪含勞健保等支出，還得再加20%左右。若連續雇用，卻以定期契約迴避勞健保等支出，也涉及違法。租車之外還租豪宅停車位，一個月花費絕不止2萬元。另外車是誰租的？薪水是誰出帳？財務誰在管？年底誰負責報稅？這些也都是成本。「我不相信黃國昌是用自己的私房錢。檢調應該查明這巨額資金的來源。」

馮賢賢表示，菱傳媒、民報、吹哨者保護協會、張晉源、柯文哲、求真民調、凱思國際，這些報導中被提到、環環相扣的人與內容農場、空頭公司、不斷易手的網媒，背後的影武者是誰，操作的目的為何？這才是公眾想要知道的。

她也很好奇，「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」除了為張晉源這個充滿爭議的所謂「吹哨者」張開保護傘以及雇用狗仔以外，到底還做了什麼？

