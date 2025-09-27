國民黨主席選舉政見與辯論會繁多 郝龍斌籲為花蓮災情考量調整

中國國民黨主席候選人郝龍斌。（資料照，記者塗建榮攝）

首次上稿 15:54

更新時間 19:21

國民黨這次黨主席選舉除了中央黨部要在全國舉辦8場分區政見說明會以及一場全國電視政見發表會，還有不少媒體主辦的電視辯論會，國民黨主席候選人郝龍斌今日下午前往「中天新聞」參加辯論會前受訪表示，應該稍微考量，重新調整場次，並呼籲此時所有黨主席候選人與國民黨的公職人員，都應該集中力量協助受災的花蓮縣，他不希望國民黨主席選舉與社會脫節。

請繼續往下閱讀...

郝龍斌的呼籲獲得另一位黨主席候選人羅智強認同，羅智強說，他支持郝龍斌的看法，但當然還是要看黨中央的規劃，原則上他都會配合規劃進行。

不過，另外2位候選人張亞中、蔡志弘卻持不同看法。張亞中表示，關心災民是必須的，但這與黨主席選舉沒有衝突，況且候選人不可能每天都在花蓮災區，尤其這次黨主席選舉牽涉未來國民黨的發展以及兩岸關係走向，因此後面的辯論會或政見會都應持續進行；蔡志弘則說，這次選舉非常重要，應該多辦幾場說明會讓大家了解，也讓候選人與民眾充分溝通，「應該多辦而不是少辦」。

郝龍斌強調，現在的焦點在花蓮縣，國民黨應該與全民站在一起，讓花蓮的災難傷害減到最低，因此他認為應該稍微考量調整，讓媒體的焦點、黨工人力可以集中到救災與復原工作。

他還說，國民黨這次的選舉就是希望能與社會聯結，既然現在發生這麼大的事情，國民黨就不應該與社會脫節，大家要用具體行動來幫助花蓮，此時所有的台灣人都是花蓮人，並高呼光復加油、花蓮加油、國民黨加油、台灣加油。

郝龍斌這次參選獲得許多國民黨地方派系支持，對於外界有聲音認為國民黨主席不應該被地方派系綁架，郝龍斌說，任何一位黨主席都不可能被綁架，他會基於黨的需要，為所應為，更不會被任何人與派系所綁架，什麼事情對國民黨好，他就會全力去做。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法