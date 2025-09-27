被爆指揮狗仔！黃國昌神隱第2天 他「試擬」回應笑翻PTT

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨（26）日被媒體爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，至今未見黃國昌現身回應。有鄉民在PTT「試擬」黃國昌可能的回應，最後維妙維肖的以「對不起，我沒空陪這種無聊問題！」結尾，讓不少鄉民笑翻。

原PO今日在PTT發文試擬黃國昌日後受訪，被問到指揮狗仔政治跟監時的回應：「我再講一次！重點是這個政府有沒有把人民的財產跟生命放在心上！這才是全民應該追究的問題！我根本懶得理這種問題！整天在那邊秀下限，把焦點模糊到個人身上有什麼意義？問題是政府！搞清楚好不好！對不起，我沒空陪這種無聊問題！」

請繼續往下閱讀...

文章PO出後，鄉民紛紛留言表示「回答非常好 老師需要這種文膽」、「很好 明天上班」、「你少了『我太太很生氣』」、「你是哪一家的記者，問這種蠢問題」、「念你有點創意 加個賴清德給過」。

黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監，神隱至今已是第二天，僅民眾黨發言人吳怡萱表示，爆料媒體是張冠李戴、移花接木編造故事。不過，黃國昌本人沒有公開行程，臉書也悄然無息，導致被網友灌爆要他「踹共」，不少網友也更好奇黃國昌下週露面時會如何回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法