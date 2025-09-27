國軍第三作戰區250官兵跨區馳援 挺進花蓮救災

269旅官兵，前往災區救災。（第三作戰區提供）

強颱「樺加沙」造成馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重大災情，國軍第三作戰區今（27）日派遣關渡、蘭陽地區指揮部及裝甲、機步旅及化學兵群官兵合計250人，攜帶機具馳援花蓮光復救災，展現國軍「迷彩身影」與民同在的堅定信念。

適逢教師節連假期間，第三作戰區今天依令派遣關渡、蘭陽地區指揮部及裝甲542、裝甲584、機步269旅、33化學兵群等單位官兵合計250人，搭乘遊覽車並攜帶救災機具，趕赴花蓮光復地區加入救援隊伍。

請繼續往下閱讀...

第三作戰區說明，部隊抵達後即納入第二作戰區指揮，配合地方政府規劃，投入社區環境消毒、廢棄物清理及市容整復等工作。

第三作戰區強調，雖適逢教師節連假，官兵仍不畏辛勞，毅然投入救災行列，這不僅是因職責所在，更源自對這片土地與人民的深厚情感。無論災害發生在何處，就會有迷彩的身影，國軍始終是守護國人最堅強的後盾。

第三作戰區說，「迷彩身影」代表的不只是救災人力，更象徵國軍守護家園、安定社會的力量。無論災害發生何處，國軍都將以堅定步伐挺身而出，與國人一同守護我們共同摯愛的家園，，展現國軍始終與民眾站在一起的堅定信念。

33化兵群MD-105重型消毒車上板作業，前往災區投入救災。（第三作戰區提供）

關指部副指揮官對官兵實施任務前提示。（第三作戰區提供）

關指部官兵搬運救災物資上車，前往災區救災。（第三作戰區提供）

542旅副營長對官兵實施任務提示。（第三作戰區提供）

蘭指部指揮官對官兵實施勤前教育。（第三作戰區提供）

584旅人員、裝備裝載，前往災區投入救災。（第三作戰區提供）

584旅旅長對官兵實施勤前教育。（第三作戰區提供）

蘭指部官兵搬運救災器具裝載上車。（第三作戰區提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法