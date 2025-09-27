為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    竹市府擬再增2局處 綠營議員諷高虹安團隊無能只好「穿衣服改衣服」

    2025/09/27 15:11 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府擬再進行組織編修新增2局處，綠營議員諷高虹安團隊能力不足，不斷「穿衣服改衣服」一事無成。（記者洪美秀攝）

    新竹市府擬再進行組織編修新增2局處，綠營議員諷高虹安團隊能力不足，不斷「穿衣服改衣服」一事無成。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府今年1月才進行局處組織編修調整，新增3個二級單位，但因應內政部修正發布「地方行政機關組織準則」，縣市政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限提高至15個到25個，市府擬再新增2個局處，像是養護工程處或智慧城市發展處，並擬將今年新成立的公管中心納入養工處轄下。對此，民進黨市議員楊玲宜及曾資程諷高虹安團隊3年來不斷調整組織編制，顯示對市政無擘畫願景也無能力，只好穿衣服、改衣服。

    新竹市府今年1月才新成立長照中心、青年發展中心及公園管理暨設施維護中心等3個二級單位，如今又擬要再增加2個處，欲將新成立的公管中心納入擬新規畫的養工處轄下，期回應市民對公園維護管理及道路平整維管等需求。不過，對擬再進行組織編制調整規畫，市府暫無回應。

    楊玲宜諷現在的市府團隊就是沒有長遠城市擘劃願景的團隊，只好走一步算一步，原本新成立公管中心目的是為事權統一，結果執行不到1年，不僅人力編制及預算不足，事權更是混亂，如今又要回歸局處轄下，突顯市府進行組織編修規畫沒有方向，猶如穿衣服改衣服，怎麼穿都不對，市政變實習場域。

    議員曾資程也批如果公管中心又回歸局處轄下，等同市府自打臉，組織編制短時間內改來改去，恐導致事權混亂，這1年的執行效力等於打水漂，究其原因出在「能力」，就像小孩穿大人衣服般。籲停職卻熱衷跑攤唱歌的市長高虹安或愛出國的代理市長邱臣遠，應用心市政，提出有感城市願景，才是市民之福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播