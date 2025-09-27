高市議員黃文志服務處喬遷 擬選市長4綠委都到場

民進黨高適議員黃文志楠梓服務處喬遷，議長康裕成帶領跨區議員站台相挺。（黃文志團隊提供）

民進黨高市議員黃文志與立委李柏毅楠梓聯合服務處今辦喬遷茶會，除大批支持者湧入、議長康裕成也領軍跨選區議員相挺，4位有意競逐高雄市長的綠委更全部到齊；黃文志強調，一個人走得快、一群人走得遠。

高雄左楠區隨台積電高雄廠進駐，近幾年始終是大高雄焦點，連帶地方選舉也相當激烈，下屆高市議員選戰，民進黨黨內除兩位現任議員黃文志、李雅慧，已有5人表態投入黨內初選。

請繼續往下閱讀...

高市議員黃文志連兩屆當選，延續其父親前副議長黃石龍在地方經營實力，加上個人專業、積極、熱忱服務，使得他人氣始終居高，今天服務處喬遷茶會即湧入數百支持者，議長康裕成更率陳慧文、張博洋、何權峰、黃彥毓、張勝富、湯詠瑜、邱俊憲等多位跨選區議員站台力挺，也展現綠營團結決心。

特別的是，綠營有意角逐下屆高雄市長的4位立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑全都到場致意，也凸顯黃文志的好人緣，陳其邁雖因公務行程不克親臨，也特別送上花禮表達祝福與力挺。

黃文志感性表示，謝謝父親黃石龍的教誨，讓他深知「政治不是光鮮舞台，而是解決鄉親最真實的問題」，他強調，新的服務處不只是換地方，更是責任的接棒，團隊會繼續用心處理大小民生需求，讓服務成為鄉親的「厝邊好所在」。

他也強調一個人走得快，一群人走得遠，笑說有大家陪伴，才不會迷路！

高雄地區農會理事長李清讚、總幹事李永堂、楠梓區里長聯誼會主席曾讚義、連任10屆的左營埤西里長余清榮，及數十位來自楠梓、左營的地方里長、社團與基層領袖也一致表態，一定要把黃文志送進議會，再拚4年！

立委賴瑞隆出席黃文志服務處喬遷茶會，讚賞黃文志對地方打拚精神。（黃文志團隊提供）

立委邱議瑩出席黃文志服務處喬遷茶會祝賀。（黃文志團隊提供）

立委許智傑為黃文志打氣。（黃文志團隊提供）

立委林岱樺為黃文志服務處喬遷茶會站台恭賀。（黃文志團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法