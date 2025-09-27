第二度未獲中天邀請參加黨主席辯論 卓伯源怒發聲

前彰化縣長卓伯源因為未受邀中天舉辦的國民黨主席辯論，上週大鬧現場。（資料照，記者方賓照攝）

前彰化縣長卓伯源上週因未受邀參加中天新聞所舉辦的國民黨主席辯論，自行跑到現場抗議，中天日前發出聲明不會邀卓，卓今天也發出三點聲明批評中天完全不顧他據理力爭的公心，違反媒體客觀中立的立場；過去他擔任縣長慈眉善目地爲民喉舌苦民所苦，這次他只能對中天適時展現怒目金剛的雷霆之怒，希望能夠一石激起千層浪，喚醒民眾對於媒體未能扮演好第四權應有的公共職能之關注與反思。

卓伯源表示，第一，面對攸關國家未來走向的最大在野黨主席競選辦論，媒體理應提供完整全面的資訊讓選民獨立客觀思考，才是課盡且無愧於民主政治第四權之核心職能應有的做法。但中天新聞卻將已正式登記成為黨主席候選人的他拒於辯論會之外，完全不顧他據理力爭之公心，最終辯論會淪為6名候選人卻只有3名候選人辯論，代表性嚴重不足，遭各方質疑有袒護部分特定候選人致違反媒體客觀中立之譏，不利於候選人多元重要政見呈現的負面民主示範之議論。

請繼續往下閱讀...

卓伯源表示，第二，他過去擔任民代、縣長總是慈眉善目地爲民喉舌苦民所苦，但是此次他在突然面對中天甘冒名實不符之大不諱也要堅持違反確保公民知情權的大是大非問題時，只能集義所生地適時展現怒目金剛的雷霆之怒，希望能夠一石激起千層浪，喚醒民眾對於媒體未能扮演好第四權應有的公共職能之關注與反思，進而形成社會改革的集體意志和推動力量。

此一事件亦足以說明他在與人爲善的外表下，對未來國民黨內部的黨務革新與外部的內政革新，絕對會以身作則、雷厲風行，遑論是對於民進黨專制獨裁的打壓操作之反擊與對抗了。

第三，他相信除了中天新聞之外，台灣尚有許多客觀公正的媒體可以扮演好提供獨立正確資訊，提升公民政治知識與判斷力的第四權角色，因此他決定於10月18日選舉前一定會在堅持中立與中道的媒體上，將他參選的理念、有關當選後的政黨改革路線、具體的黨務革新做法，以及針對各候選人所發表寶貴政見之反饋思考及意見等，完整的向選民報告。

卓伯源說，他保證，未來他當選後，一定會持續秉承兼聽則明的態度，以廣納天下英才的胸襟和視野，為國民黨的與時俱進，以及台灣民主自由的未來而努力!因爲唯有如此，才能無愧於百年前多少仁人志士為能創建亞洲第一個民主共和國—中華民國的滿腔熱血與報國之忱！他誠摯地希望能與擁有國家歷史責任感，堅定自己的國家自己救之愛國信念的老中青三代中華兒女，攜手同心，共創未來。

