大改革「護國」市長新看板上架 林岱樺提高雄三大護國產業藍圖

立委林岱樺新看板上架，強調大改革、護國市長。（記者王榮祥攝）

有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺新看板今上架，橘紅色為背景凸顯「大改革」、「護國市長」等理念；林岱樺說明將提出「三大護國產業」藍圖，擘劃高雄科技、軍工、海洋等三大戰略產業，建構下一個黃金10年，讓高雄捍衛台灣、以產業保護國家。

新看板位於高雄瑞豐夜市附近路口、相當醒目，林岱樺強調自己的看板從來是以政策爭取市民的支持，所以從投入初選後就沒有受到「禁大咖條款」的影響，透過清新的亮色系，展現爭取勝選的決心。

請繼續往下閱讀...

她解讀看板護國市長字樣，提出三大護國產業發展願景，說明正是來自地方產業的真實需求，喊話要用行動讓人民安居樂業，讓高雄人賺得到錢，靠產業升級。

她提到高雄擁有完備的製造基礎，傳產扣件、金屬加工，到造船、鋼鐵、物流，都是過去支撐經濟的根本，如今逢轉型的關鍵時機，搭上國防自主、半導體國產化與能源轉型的國家政策列車，她的政見能讓在地產業真正賺大錢，帶動高雄產業全面升級。

林岱樺認為，改革不是為政黨或政治人物本身，而是為了民眾，大改革就是以人為本、市民最大，相信自己可成為護國市長。

立委林岱樺解說新看板宣示主軸。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法