為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    大改革「護國」市長新看板上架 林岱樺提高雄三大護國產業藍圖

    2025/09/27 14:33 記者王榮祥／高雄報導
    立委林岱樺新看板上架，強調大改革、護國市長。（記者王榮祥攝）

    立委林岱樺新看板上架，強調大改革、護國市長。（記者王榮祥攝）

    有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺新看板今上架，橘紅色為背景凸顯「大改革」、「護國市長」等理念；林岱樺說明將提出「三大護國產業」藍圖，擘劃高雄科技、軍工、海洋等三大戰略產業，建構下一個黃金10年，讓高雄捍衛台灣、以產業保護國家。

    新看板位於高雄瑞豐夜市附近路口、相當醒目，林岱樺強調自己的看板從來是以政策爭取市民的支持，所以從投入初選後就沒有受到「禁大咖條款」的影響，透過清新的亮色系，展現爭取勝選的決心。

    她解讀看板護國市長字樣，提出三大護國產業發展願景，說明正是來自地方產業的真實需求，喊話要用行動讓人民安居樂業，讓高雄人賺得到錢，靠產業升級。

    她提到高雄擁有完備的製造基礎，傳產扣件、金屬加工，到造船、鋼鐵、物流，都是過去支撐經濟的根本，如今逢轉型的關鍵時機，搭上國防自主、半導體國產化與能源轉型的國家政策列車，她的政見能讓在地產業真正賺大錢，帶動高雄產業全面升級。

    林岱樺認為，改革不是為政黨或政治人物本身，而是為了民眾，大改革就是以人為本、市民最大，相信自己可成為護國市長。

    立委林岱樺解說新看板宣示主軸。（記者王榮祥攝）

    立委林岱樺解說新看板宣示主軸。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播