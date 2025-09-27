罕見收「支援志工協助災民」訊息！民進黨發給黨員簡訊內容曝光

網友曝光民進黨簡訊。（擷取自Threads）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情。近日，全台民眾自發幫忙，有人親自到場協助災民重整家園，也有人寄送民生物資。有民進黨黨員在網路發文曝光黨內簡訊，表示第一次收到簡訊內容「不是說要投給誰，而是需要幫忙救災」，文章PO出後引發熱議。

原PO昨日在Threads上貼出簡訊內容，她表示，這是加入民進黨後，第一次收到民進黨黨部傳的簡訊，不是說要投給誰，而是需要幫忙救災。根據照片，簡訊內容寫「民進黨協助救災前進指揮所」開設在花蓮縣光復鄉大全村中山路一段82巷24號。邀請黨員先進支援志工人力協助災民清理家園工作並提供所需救災物資。

請繼續往下閱讀...

留言區也有不少民進黨籍網友紛紛秀出簡訊表示「我也收到了」，其他網友則留言：「怎麼這麼感動」、「即使做得再好，還是有一群人在明擺著看你不順眼」、「高下立判」；但也有網友表示：「還有這種事情拿來炫耀，很沒有黨員風度，加入政黨當正規軍我們歡迎，但切記不能像側翼，整天學青鳥小草洗流量刷存在，只會引起反感。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法