    國民黨中山大同區中秋聯歡會 羅智強自誇戰力最強

    2025/09/27 14:06 記者孫唯容／台北報導
    國民黨今（27）日下午舉辦辯論會，上午黨主席候選人羅智強前往參加國民黨中山大同區的中秋聯歡會，與基層黨員介紹理念，羅智強一到場，就逐桌與現場基層握手懇託，拜託大家要投3號羅智強，不少民眾要求要與羅智強合影，展現黨內的高人氣。（記者塗建榮攝）

    國民黨今（27）日下午舉辦辯論會，上午黨主席候選人羅智強前往參加國民黨中山大同區的中秋聯歡會，與基層黨員介紹理念，羅智強一到場，就逐桌與現場基層握手懇託，拜託大家要投3號羅智強，羅智強表示，參選黨主席，第一個目標就是要下架賴清德、下架民進黨，第二個目標就是要重振國民黨的黨魂。

    羅智強表示，他一路走來不只在立院展現戰力，他自己在大安區面臨罷免，但是毫不猶豫一千兩百萬給所有國民黨的同志，「請問大家有哪個黨主席候選人有做到的？有沒有？沒有！就羅智強一個人做到。」國民黨要團結，就從能團結國民黨的候選人選起。

    羅智強說，花蓮的災情慘中，他是要代表花蓮跟大家說聲謝謝，自己是花蓮出生、基隆長大，在台北成家的孩子，所以花蓮也是我的故鄉，他在看到花蓮受災的時候，第一時間自己出的書的錢，捐出50萬給花蓮，來表達綿薄之力，對我們故鄉的報答。

    羅智強表示，他參選黨主席，第一個目標就是要下架賴清德、下架民進黨，第二個目標就是要重振國民黨的黨魂，中國國民黨過去十大建設，其中台積電就是兩蔣總統做到的，現在民進黨上台變成十大弊案，然後台積電要送到美國去，所以羅智強當黨主席，最重要的任務是要重建、找回國民黨的黨魂跟光榮感。

