    新北板橋市議員空一席 民進黨新潮流系新面孔李昆穎地方開跑

    2025/09/27 13:51 記者黃子暘／新北報導
    民進黨籍新潮流系黨員李昆穎宣布將爭取提名參選板橋區市議員，並已掛起宣傳看板、啟動掃街。（記者黃子暘攝）

    民進黨籍新潮流系黨員李昆穎宣布將爭取提名參選板橋區市議員，並已掛起宣傳看板、啟動掃街。（記者黃子暘攝）

    2026年新北市長選戰因民眾黨立委暨黨主席黃國昌有意參選受矚，市議員選舉也已開始預熱。市議員第五選區板橋區為新北市行政中心，國民黨籍市議員葉元之2024年當選立委空出一席，藍綠白均有意搶下空缺，近日板橋街頭出現新面孔，民進黨籍新潮流系黨員、前綠委李文忠之子李昆穎宣布將爭取提名，並已掛起宣傳看板、啟動掃街。

    李昆穎透過社群媒體指出，他10年來累積完整立法、行政歷練，有信心為地方帶來新氣象，經大罷免後，認為民進黨青年世代需積極承擔與民眾溝通的前線任務，也洞悉當前操弄輿論的手法與工具，自覺有責任迎擊造謠生事的負面風氣，塑造良善政治文化，因此想在板橋故鄉為民服務。李也提出都市資源均衡配置、建設健檢全面升級的政見。

    一番參選聲明，與民進黨日前大罷免後檢討應加快、加強闢謠的速度與應對相呼應，李昆穎也秀出自己的學經歷，國立台灣大學土木工程所碩士的他，曾任總統賴清德社會力幕僚、前行政院長蘇貞昌競選新北市長政策部專員、立委蘇巧慧、吳思瑤團隊助理、中央黨部新聞專員。

    蘇系知情人士指出，李昆穎2018年曾在蘇貞昌競選團隊服務，結束後加入蘇巧慧辦公室服務，但服務時間算不長，隸屬新潮流派系。

    國民黨部分，市府新聞局長、發言人李利貞頻頻被外界點名可能披掛參選；民眾黨則有黃國昌板橋區辦公室主任林子宇可能出線參選。

    板橋區現任民進黨籍議員有戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、石一佑；現任國民黨籍議員包括林國春、曾煥嘉、劉美芳、周勝考。

    民進黨籍新潮流系黨員李昆穎宣布將爭取提名參選板橋區市議員，並已掛起宣傳看板、啟動掃街。（翻攝李昆穎Threads）

    民進黨籍新潮流系黨員李昆穎宣布將爭取提名參選板橋區市議員，並已掛起宣傳看板、啟動掃街。（翻攝李昆穎Threads）

