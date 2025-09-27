「中天」第二場國民黨主席辯論會「六缺一」 獨封殺卓伯源

國民黨主席候選人卓伯源。（資料照）

「中天新聞」繼上週舉辦首場國民黨主席辯論會後，第2場辯論會將於今日下午4點登場，有別於上週只邀請所謂「4強」候選人，當天卻因候選人郝龍斌婉拒參加，出現「三缺一」局面，雖然今日辯論會原本改邀全部6位候選人，復因不滿其中一名候選人卓伯源日前召開記者會批評首場辯論會不公，即便卓已回覆願意參加今日辯論，還是被踢出這場辯局，以致仍將呈現「缺一」局面。

上週「中天新聞」的首場國民黨主席辯論會，只有羅智強、鄭麗文、張亞中等3位候選人同台辯論，未受邀的卓伯源在辯論會開始前趕赴現場抗議，並要求參加未果，成了「不速之客」，卓伯源後於22日召開記者會再度批評中天不公。

根據「中天新聞」日前說明，該台原本已向卓伯源發出邀請參加今日辯論會，不料卓開記者會攻擊污衊中天與旺中集團，儘管卓在記者會後回覆要參加辯論，但衡量卓伯源對該台「誤解甚深」，在無奈之下，才決定不邀請卓伯源參加第2場辯論。

上週同樣未受邀參加辯論的候選人蔡志弘今日受訪表示，邀請候選人參加辯論會，這是主辦單位的權力，他尊重主辦單位的安排，對於哪些人受邀或未受邀，他個人沒有意見，也樂意參與今天的辯論。

