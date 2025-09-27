為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鏟子超人塞滿光復！蔡英文感謝：各位展現了台灣人團結與善良

    2025/09/27 13:53 即時新聞／綜合報導
    蔡英文說，謝謝每一位願意穿上雨鞋、揮動鏟子的朋友，謝謝每一位前往災區，分物資、煮熱食的志工，謝謝連毛小孩都不放棄的全台各地搜救隊。（取自蔡英文臉書）

    蔡英文說，謝謝每一位願意穿上雨鞋、揮動鏟子的朋友，謝謝每一位前往災區，分物資、煮熱食的志工，謝謝連毛小孩都不放棄的全台各地搜救隊。（取自蔡英文臉書）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情。全台各地熱心民眾近日自發前往災區當志工，協助災民重建家園，被網友尊稱為「鏟子超人」。前總統蔡英文今日發文，感謝所有前往災區幫忙的人，「各位用行動展現了台灣人最可貴的團結與善良。」

    蔡英文今日在臉書發文表示，台灣最美的風景，不只是山河，還有彼此守護的心。連假第一天，許多人選擇前往花蓮，列車上滿滿都是「鏟子超人」。「有人說，英雄不一定有披風，他們的手裡，可能只握著一把鏟子；有人說，哪一個國家能在災難之後，一人一鏟奔赴災區？答案是台灣。」

    蔡英文說，謝謝每一位願意穿上雨鞋、揮動鏟子的朋友，謝謝每一位前往災區，分物資、煮熱食的志工，謝謝連毛小孩都不放棄的全台各地搜救隊。「各位用行動展現了台灣人最可貴的團結與善良。因為有各位，花蓮的復原之路不孤單；因為有各位，台灣一定會更堅強。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播