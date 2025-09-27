黃國昌被控養狗仔 卓冠廷：恐用來爭奪新北市長門票、藍白也可能被跟監

民進黨籍新北市議員卓冠廷。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被指控長期培養狗仔集團，偷拍跟監綠營政治人物，掀起輿論譁然。民進黨籍新北市議員卓冠廷今（27日）指出，這些偷拍行徑已構成犯罪，恐怕成為黃國昌用來鬥爭或威脅的政治工具，或用來取得2026新北市長門票，藍白陣營也可能被跟監，呼籲在野黨千萬別護短、不能靠太近。

卓冠廷今接受本報訪問表示，黃國昌有志於2026年新北市長非常明確，這次爆發的狗仔爭議，從先前被揭露的多位綠營政治人物被跟拍，到2024年跟監民進黨立委王義川的人有黃國昌前助理等事證，且黃並無否認指揮狗仔，這已構成是一個犯罪集團；黃國昌接下去要面對司法究責，可能觸犯「個資法」、「社會秩序維護法」、「刑法」等多項法令。

在政治層面，卓冠廷呼籲，國民黨和民眾黨千萬不要護短，因為黃國昌有無可能將這支只屬於他的狗仔隊，對藍白陣營的人進行跟監？包含柯文哲或其他民眾黨人，只要哪一天不合黃國昌的意，就可能變成他鬥爭或威脅的工具。

卓冠廷也提醒，雖然黃國昌在立法院表面上進行「藍白合」，但新北市長最終只能提名一人，目前國民黨較屬意台北市副市長李四川參選，黃國昌是否可能已將藍營相關人士的資料拍好、收集好，做為取得新北市長門票的工具？「這是藍營要注意的，這樣的人，真的不能靠他太近」。

不過，卓冠廷評估，在這次偷拍事件發生之後，黃國昌基本上沒有任何機會選新北市長，未來除了面臨官司，更是政治上的人格死亡。卓進一步分析，黃國昌將於明年1月底卸任立委，若民眾黨逐漸由柯文哲主導，黃的焦慮感會更高，預期在政壇上將越走越偏、越走越窄，絕對不可能有選上新北市長的機會。

另，王義川在民進黨直播節目談到，民眾黨發聲明稱「反蒐證」，這就代表黃國昌養狗仔。王進一步示警，「柯文哲不是有去八八會館嗎？外面怎麼會知道？狗仔跟的嘛！那隻狗仔誰養的？這件事情是很大的政治醜聞」。

