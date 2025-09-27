藍綠皆重用 程建人外交生涯見證台美關係起伏

前外交部長程建人昨晚辭世，享壽86歲。他的外交職涯歷經台灣對外關係史上最波濤洶湧的一頁，包括退出聯合國、台美斷交等，而他在藍綠執政時皆獲重用，先後擔任外長、駐美代表等職位，肯定他在外交界的重要地位。（資料照）

程建人出生於1939年，政大外交系科班出身的他，1967年進入外交部，歷任科員、科長、駐美秘書、北美司長、常務次長與政務次長等職務，職業外交官訓練資歷完整。

程建人與前任外交部長李大維、胡志強，過去同為國民黨長期栽培的外交菁英，1993年他出任國民黨不分區及僑選立委，之後在前總統李登輝執政時期，陸續獲任新聞局長、外交部長。

美國前總統卡特任內與中華民國斷交，程建人當時任職駐美大使館政治組一等秘書，多次陪同時任外交部次長楊西崑前往美國國務院談判，他曾回憶那是派駐華盛頓多年來「最冷的冬天」。

2000年政黨輪替，民進黨籍的總統陳水扁任命國民黨籍的程建人為駐美代表，引起不少爭論。當時藍營內部質疑，程建人叛黨求官，替意識形態迥異的民進黨政府服務；程建人則多次自清強調，他的信念是外交官必須為國家服務，不應有政黨之分。

然而，程建人的「外交官超越黨派」理想，受到現實環境劇烈挑戰，他擔任扁政府駐美代表的4年期間，面臨國內外壓力不斷。

程建人在退休後曾揭密，當時台美關係一度跌落谷底，主要轉折點即是2002年陳水扁無預警喊出「一邊一國」，美方從此不再信任陳水扁。

2004年陳水扁推動公投，美國不願台海緊張情勢升高，多次公開反對，同年2月程建人堅辭駐美代表一職。輿論多認為，程建人此時求去是因美方壓力過大，或不認同陳水扁作法，但程建人恪守公職分際，不論媒體如何追問，他從未砲打中央，僅稱請辭是「個人因素」，為追求更多自由的生活。

直到2006年，程建人在退休茶會當天才稍吐心聲，向與會媒體暗示他不認同陳水扁「外交官有權說謊」論點，甚至不排除捐款支持民進黨前主席施明德發起的「倒扁運動」。

為此，有人譏他政治立場反覆，但在外交界卻有許多外交官為他抱屈，認為只是終身奉行「外交官沒有選擇戰場的權利」，正如程建人獲贈「二等卿雲勳章」時曾感性自述，投身外交工作近40年，從當科員到駐美代表的每一天，他沒有一刻不提醒自己要完全奉獻給國家。

程建人卸任後，外交魂退而不休，他常接受媒體訪問，回顧台美關係與評論外交決策，往往旁徵博引、引經據典，話匣子一開就欲罷不能，他的離世，也宛如少了一本深入淺出的「外交活辭典」。

