    首頁 > 政治

    感謝「鏟子超人」！賴清德宣布全力協助災民短期住宿需求

    2025/09/27 13:01 即時新聞／綜合報導
    鏟子超人、救災超人徒步挺進災區。（記者花孟璟攝）

    鏟子超人、救災超人徒步挺進災區。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復鄉嚴重災情，許多民眾近日自發前往幫忙，災區湧現大量的「鏟子超人」、「人肉挖土機」。總統賴清德表示，他衷心感謝大家的團結，他也承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助。現在已經提出方案，對災民提出每日最高2000元補助。

    賴清德今日在臉書發文表示，他前幾天到花蓮的馬太鞍教會時，看到許多長者、小朋友，因為家園滿是泥濘而睡在教堂椅上，讓他十分不捨。賴清德承諾，災民短期住旅宿的住宿需求，政府一定要全力協助。

    賴清德表示，在中央協調指揮所、行政院東部辦公區與旅館公會密集協調下，已經提出支持方案，對象為花蓮公設及原住民處列冊收容所收容之災民，每人每日最高補助 2000元，預計補助7天，最多可再延長7天。住宿期限至2025年10月底前。

    賴清德說，災後首要任務是清理家園、確保環境安全，讓生活秩序逐步恢復。這幾天，他看到許多熱心的「鏟子超人」投入災區協助，衷心感謝大家的團結，也請務必注意安全。「中央一定會全力支持花蓮，確保災民生活一步步回歸正軌。光復加油！花蓮加油！」

