再批黃國昌「臭俗辣」 王義川預告狗仔偷拍集團下週會大現形

參選台南市長，民進黨立委林俊憲成立大山城後援會，不分區立委王義川現身助講。（記者吳俊鋒攝）

民進黨不分區立委王義川今天南下為黨籍立委林俊憲的造勢活動站台時，抨擊民眾黨主席黃國昌捲入狗仔跟蹤疑雲，被抓包卻不敢出面回應，沒有擔當，痛罵是使用骯髒步的「臭俗辣」，並預告下週偷拍集團會大現形。

爭取民進黨台南市長提名的林俊憲今天在玉井區成立大山城後援會，支持者搖旗吶，氣氛熱鬧，王義川擔任神袐嘉賓，上台造勢，現場歡聲雷動。

針對黃國昌被爆出涉嫌透過「吹哨者協會」長期指揮狗仔，跟監、偷拍政治人物，王義川強調，惡劣的行徑一定要告到底，「這條有可能讓他被判刑、抓去關」，從此「政治死亡」。

王義川指出，黃國昌被揭發迄今已3天，仍未出來面對，真的是臭俗辣；政治上大家公平競爭、辯論，民進黨做不好，就要改進，到地方辦座談會進行說明，但藍白卻用抹黑、扭曲的手段來傷害台灣。

王義川在助講時，推崇林俊憲的專業與能力，絕對是最佳的市長人選，籲請鄉親要支持，讓台南持續進步、大發展。

王義川說，在立法院與林俊憲位置相鄰，時常聽到他打電話聯繫各單位，積極為台南爭取經費，促進地方建設，以及文化、產業、觀光的發展。

王義川提到自己可以見證林俊憲的認真與努力，依循總統賴清德的腳步，最知道如何讓台南繼續發展，尤其是山區的建設推動，一定不會讓大家失望。

民進黨立委林俊憲在玉井區成立參選台南市長的大山城後援會，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

民進黨立委林俊憲進場時，支持者熱情歡迎。（記者吳俊鋒攝）

