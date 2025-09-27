「晶片外交」反制南非奏效 國防院學者：「科技武器化」須精準打擊

我國以「晶片外交」反制南非奏效。（示意圖，路透）

）南非降等更名台灣駐處，政府擬祭晶片出口管制反制，外交部日前證實，已接獲南非政府的協商請求，因而同意暫緩發布晶片出口管制的預告程序。這也顯示我方採取的「晶片外交」手段奏效。對此，包括彭博等外媒則肯定此舉，並指應該更常打「晶片牌」，轉化為外交籌碼。我國防部所屬智庫國防安全研究院學者亦認為，應將半導體納入戰略反制的思維，並針對特定高階晶片或敏感領域採取「精準打擊」。

國防院國家安全研究所學者林佳宜撰文指出，2025年7月，南非政府片面宣布將台灣駐處名稱降格，將原位於首都普利托利亞的「駐南非台北聯絡辦事處」更名並移出首都。此舉引發台灣外交部強烈抗議，認為南非違反雙方協議。為回應此一外交打壓，台灣研議以「晶片外交」為反制手段，包括限制晶片輸往南非。

林指出，南非此次降格台灣駐處的舉動，實際上是中國持續深化「一中原則」外交攻勢的結果。在此背景下，台灣若以「晶片外交」反制，意在傳達台灣也能動用不可替代的產業資產，對對方產生實質影響。這種「科技武器化」的做法，使台灣即便缺乏軍事同盟，仍能創造一定的威懾效果。

林佳宜說，南非在半導體領域對台灣與中國的依賴程度存在明顯差異。但在先進製程與資料中心級AI晶片上，南非仍高度仰賴台灣及歐美系技術與供應鏈。

林認為，台灣將晶片納入外交武器庫，實際上體現「國防安全」與「經濟安全」的交叉運用。但她提醒，晶片外交若處理不慎，也存在反作用風險。南非或許因缺口轉而尋求中國供應，甚至在政治上更靠攏北京，反而強化中國在非洲的影響力。

林佳宜指出，台灣的「晶片外交」手段及政策方針有可能逐漸制度化，等同於為台灣提供一種具高度靈活性的政策選項。這種做法可能仿效美國對中國的出口管制邏輯，並不採取全面性禁令，而是針對特定高階晶片或敏感領域採取「精準打擊」，以避免過度衝擊全球供應鏈或自身經濟利益。

長期而言，她認為，晶片外交可能在非洲戰略格局中產生連鎖效應。如果台灣成功運用晶片外交對南非施壓，並使其在外交政策上表現出一定的妥協或調整，其他非洲國家，特別是那些正積極推動數位化轉型與智慧基礎建設的國家，會開始將「供應鏈風險」納入外交決策的考量。這不僅會改變非洲國家對台灣的態度，也可能間接削弱中國在非洲的單向度主導。

