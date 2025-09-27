為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    災後影片擺拍？ 杜奕瑾：從細節辨真偽避免被仇恨操弄

    2025/09/27 12:44 記者洪瑞琴／台南報導
    特定媒體影片中，受訪的災民，手上污泥整齊切齊。（擷自臉書）

    特定媒體影片中，受訪的災民，手上污泥整齊切齊。（擷自臉書）

    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（亦為批踢踢創站站長）27日在臉書發文指出，近期特定媒體網路流傳花蓮風災災民痛罵賴政府的影片，疑似經過擺拍設計，目的在挑動仇恨與分化。他提醒民眾，「真災民與假樁腳有差異」，不要被操作影像誤導。

    杜奕瑾表示，自己經常走訪花蓮，真的花蓮居民是很善良的，這些影片故意分化台灣人的善心變成彼此仇視謾罵。災民要檢舉並唾棄這種擺拍醜化災民的行為。如果注意到不是自己鄰居偽裝災民可以制止或錄影後揭露。

    他舉例，過去台南風災時，就有一位民眾對總統抱怨「不會爬樓梯」，後續卻被包裝成政府要求長者自行爬樓梯，成為認知戰素材。這次花蓮災後，也出現類似情境，影片中有民眾輪流在同一個影片背景出現，講述圖文不符的情境，很不自然激烈指名道姓的罵。「請問忙做事的，會同時輪流分別做背景機會有多大？」這都看得出來是「樁」！

    杜奕瑾分析指出，影片中外觀不符，頭髮整齊、手上污泥整齊切齊，但衣服卻刻意弄髒；表情僵硬、眼神飄移。甚至場景矛盾，有位大嬸聲稱「水淹到這裡」，但機器上完全沒卡泥，「你家外牆是奈米不沾材質？或是已經拆開洗完了？」他以自身曾是納莉風災災民經驗來看，是否淹過水，一眼即可分辨。

    他也透露，貼文發布後立刻有假帳號留言攻擊，顯示背後「盯得很緊」。同時呼籲，民眾可多比較不同來源的災後影像，學習從細節觀察，辨別擺拍與真實。「說謊的人表情常會露餡，大家一起練習觀察分享，就不容易被操弄。」

    網友紛紛留言：「難怪我第一次看到影片時，覺得這手怪怪的，切口也太整齊了」、「在災害發生時，製造不實言論，已經違法，檢調該好好處理了」、「現在都在爭取人活命的時間，為何還有人去布這樣的局」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播