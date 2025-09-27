災後影片擺拍？ 杜奕瑾：從細節辨真偽避免被仇恨操弄

特定媒體影片中，受訪的災民，手上污泥整齊切齊。（擷自臉書）

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（亦為批踢踢創站站長）27日在臉書發文指出，近期特定媒體網路流傳花蓮風災災民痛罵賴政府的影片，疑似經過擺拍設計，目的在挑動仇恨與分化。他提醒民眾，「真災民與假樁腳有差異」，不要被操作影像誤導。

杜奕瑾表示，自己經常走訪花蓮，真的花蓮居民是很善良的，這些影片故意分化台灣人的善心變成彼此仇視謾罵。災民要檢舉並唾棄這種擺拍醜化災民的行為。如果注意到不是自己鄰居偽裝災民可以制止或錄影後揭露。

他舉例，過去台南風災時，就有一位民眾對總統抱怨「不會爬樓梯」，後續卻被包裝成政府要求長者自行爬樓梯，成為認知戰素材。這次花蓮災後，也出現類似情境，影片中有民眾輪流在同一個影片背景出現，講述圖文不符的情境，很不自然激烈指名道姓的罵。「請問忙做事的，會同時輪流分別做背景機會有多大？」這都看得出來是「樁」！

杜奕瑾分析指出，影片中外觀不符，頭髮整齊、手上污泥整齊切齊，但衣服卻刻意弄髒；表情僵硬、眼神飄移。甚至場景矛盾，有位大嬸聲稱「水淹到這裡」，但機器上完全沒卡泥，「你家外牆是奈米不沾材質？或是已經拆開洗完了？」他以自身曾是納莉風災災民經驗來看，是否淹過水，一眼即可分辨。

他也透露，貼文發布後立刻有假帳號留言攻擊，顯示背後「盯得很緊」。同時呼籲，民眾可多比較不同來源的災後影像，學習從細節觀察，辨別擺拍與真實。「說謊的人表情常會露餡，大家一起練習觀察分享，就不容易被操弄。」

網友紛紛留言：「難怪我第一次看到影片時，覺得這手怪怪的，切口也太整齊了」、「在災害發生時，製造不實言論，已經違法，檢調該好好處理了」、「現在都在爭取人活命的時間，為何還有人去布這樣的局」。

