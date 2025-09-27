為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓揆30日赴立院施政報告 詢答預料聚焦花蓮光復鄉災情

    2025/09/27 11:38 記者鍾麗華／台北報導
    立法院會30日下午邀行政院長卓榮泰率各部會首長列席施政報告並備質詢，卓揆施政報告將以經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先4大優先政策，並盼明年度中央政府總預算案能順利通過。（資料照）

    立法院會30日預計上午進行審計長人事同意權案記名投票表決，下午則邀行政院長卓榮泰率各部會首長列席施政報告並備質詢，卓揆施政報告將以經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先4大優先政策，並盼明年度中央政府總預算案能順利通過。不過，由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，死傷慘重，預料詢答時也會聚焦在此。

    據了解，卓揆施政報告重點，涵蓋均衡台灣及4大優先政策，也包括行政院會日前通過婚育宅、彈性育嬰留停以及新青安不計入銀行放款天條限制等青年優先三重奏政策，讓婚育家庭能優先住婚育宅、加碼獲得租金補貼，且提供育嬰照顧彈性，同時也讓首購及自住的青年可以順利買房等。

    報告也會提及力拚明年新生兒數止跌的好孕3方案，包括生育補助方案、不孕症試管嬰兒補助3.0，以及醫療性生育保存補助，同時提到強化國安的海纜七法；至於因應國安17項策略的相關修法，據了解，相關法案尚未結束審查，因此不一定會在施政報告中提及。

    此外，行政院本會期提出30項優先法案，當中與4大優先政策有關法案就占20項，如企業併購法、人工智慧基本法、發展觀光條例、促進資料創新利用發展條例、貨物稅條例、使用牌照稅法、青年基本法、兒童托育服務法 、身心障礙者權益保障法等。卓揆期盼透過行政、立法合作，共同推動福國利民法案。

