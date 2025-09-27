13國「2025政經記者團II」訪台 報導成果豐碩、肯定台灣表現

外交部。（資料照）

外交部今天（27日）表示，本月中由美、日、歐等13國16名外媒代表組成的「2025政經記者團II」拜會部長林佳龍、次長吳志中及多所智庫與科研機構後，迄今已發表13篇刊登於各國主流媒體的深度報導，成果豐碩。

外交部今天說明，由美、日、歐盟，以及波蘭、土耳其、奈及利亞等13國16位媒體代表組成的「2025政經記者團II」，於9月7日至13日訪台，期間拜會林佳龍、吳志中及多所智庫與科研機構，聚焦瞭解台灣的政經現況、民主發展與國際參與。

外交部指出，截至目前，記者團已發表13篇深度報導，刊登在美國「華盛頓觀察家報」、波蘭「選舉日報」、日本「讀賣新聞」、韓國「中央日報」、紐西蘭「國家廣播電台」、土耳其「每日晨報」及史瓦帝尼「史國時報」等亞非歐美主流媒體，內容多聚焦台灣在外交、安全與經濟上的努力。後續仍有報導預期刊出，將進一步加深國際社會對台灣「可信賴合作夥伴」角色的認識。

林佳龍當時與媒體茶敘時指出，台灣外交的首要目標是確保國家生存與持續發展，不僅涉及主權與安全，更關乎如何為國際社會作出貢獻。茶敘適逢俄羅斯無人機侵入波蘭領空，「選舉日報」及「華盛頓觀察家報」皆引述林佳龍談話，強調台灣將借鏡烏克蘭人民抵抗侵略的精神，堅定捍衛主權並持續協助烏克蘭重建；同時在面對中國壓力下，仍將務實拓展我國的國際參與。

林佳龍也指出，台灣積極透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）與理念相近國家深化合作。土耳其「每日晨報」評述，台灣在維持現狀、不與北京直接衝突的同時，仍持續爭取在「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織中發揮貢獻，展現「為國際作貢獻」的精神。

此外，林佳龍強調，台灣在半導體與AI領域具不可取代的優勢，並積極推動「可信任科技」及數據應用，以確保供應鏈安全，並與美、日、歐盟及亞洲夥伴建立合作平台，成為全球核心鏈結。史瓦帝尼「史國時報」也引述林佳龍談話，指出AI的發展需要可信賴的供應鏈，而台灣的效率與競爭力已奠定其優勢。

吳志中當時發言說，面對中國文攻武嚇，台灣持續強化自我防衛並爭取國際支持，並強調維持台海現狀符合各國利益。這段宣示也被「史國時報」引述指出，台灣的未來不僅關乎自身，更是全球民主韌性的考驗。韓國「中央日報」與義大利「日報」則進一步分析，台灣如何憑藉科技、經濟優勢及務實政策，維護國際地位與民主價值。

外交部指出，整體而言此外媒記者團相關報導凸顯台灣在安全、國際參與與產業實力上的努力，展現台灣的和平與自主與全球繁榮緊密相連。外交部將持續深化與國際媒體交流，鞏固台灣「負責任民主夥伴」的定位，並拓展國際空間、提升全球能見度。

