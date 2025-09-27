為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨公布黨魁選舉分區政見發表會 首場10月7日在屏東縣登場

    2025/09/27 12:13 記者施曉光／台北報導

    國民黨今日宣布該黨主席選舉候選人政見發表會從10月7日起至10月14日，一連8天將共舉辦共8場分區的「114年中國國民黨主席選舉候選人政見發表會」，遍及全台各縣市，此外，國民黨日前邀集6位黨主席候選人陣營協調後，達成由中央黨部在10月5日主辦一場電視政見說明會。

    國民黨呼籲黨員同志共同參與候選人政見發表會，為國民黨的未來注入力量，並一起見證6位黨主席候選人的理念與承諾，攜手迎向2026、2028選舉，重返執政。

    根據國民黨規劃，首場分區政見發表會將從南台灣屏東縣出發，10月7日上午10點在屏東縣「嘉慶喜宴會場」登場，同日下午3點半在台中市「中港城國際美食館」舉辦第2場，第3場

    10月8日上午10點在台南市「崇文暨崇成里聯合活動中心」舉行，第4場於10月9日上午10點在新北市「中和市民活動中心」舉行。

    第5場說明會於10月12日上午9點半在新竹縣「范廚師宴會館」，當天下午2點在台北市議會B1禮堂舉辦第6場說明會，第7場於10月13日上午10點在高雄市「君毅正勤活動中心」舉行，第8場於10月14日上午10點在桃園市「八德陸光市民活動中心」舉行。

