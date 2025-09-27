為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍狂洗地「一晚撤離8000人難」林智群打臉：傅崐萁一晚可動員4000人造勢

    2025/09/27 13:48 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，光復鄉遭重創，10多名罹難者全在強制撤離區被發現，縣府挨轟未善盡通知避難義務，釀成此次慘劇。而自稱縣府人員的網友PO文抱屈，指責中央「臨時」通知要撤離8000人，根本強人所難。對此律師林智群表示，給傅崐萁夫妻32小時的時間，他說沒辦法撤離8000人，可是選舉造勢，他們夫妻一個晚上就可以落4000人搭上百輛遊覽車到造勢活動會場。

    有一名自稱是縣府第一線人員的網友25日凌晨在Dcard上發文替縣府抱屈，稱林保署9次通報一直都在更改，縣府早在21日就開始自行撤離民眾，起初林保署建議撤走600人，直到22日才臨時改成撤離8000人。

    名嘴朱凱翔也在其臉書粉專「不演了新聞台」PO文批民進黨造謠，「說什麼9次通報要求撤離，第1次是9月20日12時，第2次是9月21日11時，第3次是9月22日7時，之後6次都是在9月23日潰堤當天。第1次與第2次通報單沒有要求強制撤離，且被要求隨時配合通令撤離的是鳳林、萬榮，與光復3鄉鎮5村里，但是到了第3次通報被要求撤離的突然增加到12村里。換算為人口，直到21日的通報，被要求隨時配合通令撤離的還是245戶600人左右，但到了22日的通報，暴增為1800戶8000人，而這時，距離潰堤只剩30小時。2個月的時間，都說只要撤600人，潰堤前30小時，說要撤8000人！」

    針對藍營稱短時間撤離8000人強人所難，律師林智群在臉書PO出傅崐萁動員上百輛遊覽車的新聞截圖，指出，一輛遊覽車40個人，8000人就是200輛遊覽車，給傅崐萁夫妻32小時的時間，他說沒辦法撤離8000人，可是選舉造勢，他們夫妻一個晚上就可以落4000人搭上百輛遊覽車到造勢活動會場。

    林智群酸，提到選舉那個勁就來了，提到撤離雙手一攤說好難啊！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播