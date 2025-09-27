藍狂洗地「一晚撤離8000人難」林智群打臉：傅崐萁一晚可動員4000人造勢

國民黨立委傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，光復鄉遭重創，10多名罹難者全在強制撤離區被發現，縣府挨轟未善盡通知避難義務，釀成此次慘劇。而自稱縣府人員的網友PO文抱屈，指責中央「臨時」通知要撤離8000人，根本強人所難。對此律師林智群表示，給傅崐萁夫妻32小時的時間，他說沒辦法撤離8000人，可是選舉造勢，他們夫妻一個晚上就可以落4000人搭上百輛遊覽車到造勢活動會場。

有一名自稱是縣府第一線人員的網友25日凌晨在Dcard上發文替縣府抱屈，稱林保署9次通報一直都在更改，縣府早在21日就開始自行撤離民眾，起初林保署建議撤走600人，直到22日才臨時改成撤離8000人。

名嘴朱凱翔也在其臉書粉專「不演了新聞台」PO文批民進黨造謠，「說什麼9次通報要求撤離，第1次是9月20日12時，第2次是9月21日11時，第3次是9月22日7時，之後6次都是在9月23日潰堤當天。第1次與第2次通報單沒有要求強制撤離，且被要求隨時配合通令撤離的是鳳林、萬榮，與光復3鄉鎮5村里，但是到了第3次通報被要求撤離的突然增加到12村里。換算為人口，直到21日的通報，被要求隨時配合通令撤離的還是245戶600人左右，但到了22日的通報，暴增為1800戶8000人，而這時，距離潰堤只剩30小時。2個月的時間，都說只要撤600人，潰堤前30小時，說要撤8000人！」

針對藍營稱短時間撤離8000人強人所難，律師林智群在臉書PO出傅崐萁動員上百輛遊覽車的新聞截圖，指出，一輛遊覽車40個人，8000人就是200輛遊覽車，給傅崐萁夫妻32小時的時間，他說沒辦法撤離8000人，可是選舉造勢，他們夫妻一個晚上就可以落4000人搭上百輛遊覽車到造勢活動會場。

林智群酸，提到選舉那個勁就來了，提到撤離雙手一攤說好難啊！

