為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    我國晶片輸南非管制令 矢板明夫：誰也不敢小瞧台灣了

    2025/09/27 11:03 即時新聞／綜合報導
    印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

    印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

    南非政府打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，且在打壓我國危害消失前，將全面停發許可，但相關預告25日暫時撤下。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，台灣生產的晶片早已成為支持世界各國高科技發展的主要支柱之一，台灣對南非的這一招，顯示了台灣在外交上的自主性和靈活性，今後，各國打壓台灣時，也會心存顧忌，誰也不敢小瞧台灣了。殺雞儆猴的效果已經出現。

    矢板明夫在臉書PO文表示，最近，台灣因為南非政府緊緊追隨中國、打壓台灣，決定實施報復，限制對南非出口半導體。聽到這個消息時，有人不禁感慨：「多年來在外交上被壓得喘不過氣的台灣，終於挺起腰桿來了！」這一切的源頭，是南非在7月把台灣駐當地辦事處的名稱搞了個大變動，7月21日片面公告將台灣2駐處更名及降等，分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」，還降級了與台灣的外交關係。

    矢板明夫指出，台灣政府雖然一直在溝通，但南非政府一意孤行。於是，台灣在9月23日首次用國家和公共安全的名義，對南非開啟了半導體出口限制的模式，將47種半導體產品納入了核准清單。這種做法，就好像把晶片當成了一個外交武器，用來回擊中國的壓力！

    矢板明夫續指，台灣生產的晶片早已成為支持世界各國高科技發展的主要支柱之一，但台灣政府還是第一次把它使用在外交報復上。這不僅僅是對南非的一次回擊，也是對其他國家的警示，告訴他們「如果繼續屈服於中國的壓力、打壓台灣的話，小心以後就拿不到晶片了。」面對台灣的報復，南非政府立刻低頭前來求和。隨之，台灣政府也暫停了報復措施，和南非展開了協商。有人批評說，台灣政府的態度太過軟弱，應該強硬下去。

    矢板明夫直言，不過他認為，這種事情點到為止、見好就收即可。因為現在台灣幾乎壟斷了全世界的高階晶片生產，將它變為外交武器，雖然有效，但難免引起全世界的猜忌，總之，台灣對南非的這一招，顯示了台灣在外交上的自主性和靈活性，今後，各國打壓台灣時，也會心存顧忌，誰也不敢小瞧台灣了。殺雞儆猴的效果已經出現。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播