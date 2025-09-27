我國晶片輸南非管制令 矢板明夫：誰也不敢小瞧台灣了

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

南非政府打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，且在打壓我國危害消失前，將全面停發許可，但相關預告25日暫時撤下。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，台灣生產的晶片早已成為支持世界各國高科技發展的主要支柱之一，台灣對南非的這一招，顯示了台灣在外交上的自主性和靈活性，今後，各國打壓台灣時，也會心存顧忌，誰也不敢小瞧台灣了。殺雞儆猴的效果已經出現。

矢板明夫在臉書PO文表示，最近，台灣因為南非政府緊緊追隨中國、打壓台灣，決定實施報復，限制對南非出口半導體。聽到這個消息時，有人不禁感慨：「多年來在外交上被壓得喘不過氣的台灣，終於挺起腰桿來了！」這一切的源頭，是南非在7月把台灣駐當地辦事處的名稱搞了個大變動，7月21日片面公告將台灣2駐處更名及降等，分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」，還降級了與台灣的外交關係。

矢板明夫指出，台灣政府雖然一直在溝通，但南非政府一意孤行。於是，台灣在9月23日首次用國家和公共安全的名義，對南非開啟了半導體出口限制的模式，將47種半導體產品納入了核准清單。這種做法，就好像把晶片當成了一個外交武器，用來回擊中國的壓力！

矢板明夫續指，台灣生產的晶片早已成為支持世界各國高科技發展的主要支柱之一，但台灣政府還是第一次把它使用在外交報復上。這不僅僅是對南非的一次回擊，也是對其他國家的警示，告訴他們「如果繼續屈服於中國的壓力、打壓台灣的話，小心以後就拿不到晶片了。」面對台灣的報復，南非政府立刻低頭前來求和。隨之，台灣政府也暫停了報復措施，和南非展開了協商。有人批評說，台灣政府的態度太過軟弱，應該強硬下去。

矢板明夫直言，不過他認為，這種事情點到為止、見好就收即可。因為現在台灣幾乎壟斷了全世界的高階晶片生產，將它變為外交武器，雖然有效，但難免引起全世界的猜忌，總之，台灣對南非的這一招，顯示了台灣在外交上的自主性和靈活性，今後，各國打壓台灣時，也會心存顧忌，誰也不敢小瞧台灣了。殺雞儆猴的效果已經出現。

