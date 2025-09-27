批傅崐萁、徐榛蔚災前裝傻、災後裝忙 張育萌：中央從未放生花蓮

針對光復鄉重災，張育萌整理時序指出，包含國軍、消防人員、救災車等早就待命，內政部也早就算出有1837戶要撤離，並要求縣府照撤離名冊疏散居民。他質疑「傅崐萁和徐榛蔚災前裝傻、災後裝忙」，事後還裝作「中央沒幫忙」。（資料照）

颱風樺加沙日前夾帶豪雨過境，導致馬太鞍溪堰塞湖於23日潰流，洪水泥流在光復鄉造成嚴重災情。近日外界熱議中央及地方政府的權責，台灣青年世代共好協會理事長張育萌整理時序指出，包含國軍、消防人員、救災車等早就待命，一旦接到請求就會直接進駐，內政部也早就算出有1837戶要撤離，並要求縣府照撤離名冊疏散居民。他質疑「傅崐萁和徐榛蔚災前裝傻、災後裝忙」，事後還裝作「中央沒幫忙」。

張育萌在臉書發文直言「傅崐萁和徐榛蔚災前裝傻、災後裝忙」，他強調就算疏散是縣府的責任，中央也從來沒有「放生」花蓮縣府，並指9月19日，花蓮縣府、光復鄉、萬榮鄉公所都有參加中央的跨部會會議。當時，災防辦副主任鄒勳元就特別提醒，如果撤離需要國軍支援，可以隨時提出申請。

張育萌表示，9月22日，花蓮各鄉鎮確實就陸續提出需求：光復鄉要國軍12人、替代役30人；萬榮鄉要國軍30人、車輛3輛；鳳林鎮要國軍10人、車輛2輛。中央都立刻派支援。國軍與消防資源，早就待命。災防中心在堰塞湖溢流前，也請國防部調度國軍在東部待命。

張育萌指出，光是花東地區，就有248名消防人員、294輛救災車、48艘救災船待命；再加上5架直升機，也隨時準備地方一提需求，就能立刻投入。國防部在第二作戰區（就是花東地區），事前就規劃4000多名兵力，一旦鄉鎮市公所喊話支援，就直接進駐。

張育萌批評，臉書粉專「不演了新聞台」以三張通報單，右上角分別寫著「續報（7）」、「續報（8）」、「續報（9）」，故意強調「九次通報」，並用續報（7）和續報（8）的「分析說明及應注意事項」寫「影響範圍」是「下游鳳林、萬榮、光復三鄉鎮五村里」，到了續報（9）卻突然增加到12個村里。再拿這數字換算人口，宣稱「疏散人口從245戶暴增為1800戶」。

張育萌直言，如果只看到這些片段，當然會讓人覺得「人口怎麼突然暴增？」但這種說法，不是外行誤導，就是刻意混淆。

張育萌強調，事實上，林保署的角色是做「監測」，所以他們在通報上列出的「影響範圍」，只是科學觀測到的變化。林保署通報單上的「村里數變多」，這點沒有爭議，但必須強調：「影響範圍」不等於「疏散範圍」。簡單來說，水不會照村里界線流動，真正要決定撤離的，必須靠內政部的疊圖分析。

張育萌指出，9月21日內政部疊圖計算出有1837戶要撤離，就把這1837戶完整的門牌名冊交給花蓮縣府。他也強調這不是現在亂說的，而是9月21日下午3點的疏散撤離會議、下午4點召開的災變中心會報，內政部都再三要求縣府，必須立即和光復、鳳林、萬榮三鄉鎮公所合作，照撤離名冊疏散居民。當時民政局也不斷提醒，「縣府和鄉鎮要依照疊圖，確認撤離名單」。

張育萌強調，9月21日下午（在續報（8）到續報（9）之間），花蓮縣府已經拿到中央提供的1837戶名冊，照理就該展開疏散。他也重申，林保署續報上「影響範圍」的變動，和內政部給出的「實際撤離範圍」，本來就是兩件獨立事件。

張育萌表示，「你當然可以argue（爭論）這樣很不直觀，但《災害防救法》就是規定中央負責發警戒，地方要執行撤離」，並強調「已經把名冊連同地址給花蓮縣府，開會也百般提醒，花蓮縣府不是第一天上工，不可能裝作不知道」。

張育萌也提到，第一線的鄉鎮公所、村里長，一定承受最大壓力，他們一邊要顧居民安全，一邊還要處理廣播、安置等瑣碎細節。張育萌也強調，真正該面對負責統籌與指揮的是花蓮縣府。

張育萌說明，制度分工很清楚：中央負責提供資源、統籌調度；縣府要依照狀況，提需求並執行撤離——鄉鎮公所都知道要開口要人、要車，中央馬上配合，這就是制度運作的常態。

張育萌在文末直言，偏偏花蓮縣府卻遲遲不願扛起責任，事後還裝作「中央沒幫忙」。他也強調，如果真的覺得制度有問題，傅總召就請提案修法。跟著縣長一起災前裝傻、災後裝忙，這才是真正的失職。

