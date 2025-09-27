為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    管碧玲接見加拿大國安事務訪問團 籲倡議創新模式助台參與國際組織

    2025/09/27 09:55 記者洪定宏／高雄報導
    管碧玲（左六）接見加拿大國安事務訪問團，呼籲倡議創新模式助台參與國際組織。（海委會提供）

    管碧玲（左六）接見加拿大國安事務訪問團，呼籲倡議創新模式助台參與國際組織。（海委會提供）

    海委會主委管碧玲昨天接見包括兩位前參謀總長、前軍事將領、前外交官組成的加拿大國安事務訪問團，她當面呼籲國際應倡議創新模式，幫助台灣參與國際組織。

    管碧玲指出，加拿大在2022年發表印太戰略， 2023年3次軍艦通過台灣海峽自由航行、2024年2次，今年分別在2月與9月共有2次，其中的9月份，加拿大「魁北克市號」與澳洲「布里斯本號」同時出現。

    管碧玲強調，她在會談中表示，這種以實際行動支持航行自由，維護國際原則，展現台灣海峽為國際水域的立場，充分彰顯加拿大堅定維護台海自由、和平與開放，台灣人民也感受到國際力量的支持。

    管碧玲呼籲：「因為中國的因素，台灣在成為國際組織正式成員上存在困難，當前政府透過加強與國際友盟合作，來強化國家安全，但是這還是不夠，在既有模式受限的情況下，台灣迫切需要國際夥伴的協助，提出創新模式，並且具體倡議，來協助台灣真正有意義的參與國際組織。」

    管碧玲指出，這是她第二次對國際訪團闡述這個呼籲；上一次是海委會的國際論壇，她被問到如果打電話給川普總統，要對川普說什麼？當時，她就是闡述這個呼籲。管碧玲強調：「台灣參與國際組織，需要有創造性的安排，我真心希望國際社會應該要有所倡議！」

