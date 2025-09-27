中籍網紅返國抖音挑釁「台灣是中國的」 公然辱台暴露真面目

「文雷」徒步旅行卻進入漢光演習區。（「TaiwanADIZ」提供）

中國籍抖音網紅「文雷在路上」（本名文亞光）近日以緩起訴返國後，連發兩則抖音影片，不僅毫無悔意，更以挑釁言論公然辱罵台灣，暴露其目無法治的真面目。文雷自稱「中國第一個因徒步旅行被關押」，指控民進黨當局以「莫須有」罪名將其關押55天，試圖塑造受害者形象。然而，其入境台灣時假借「商務履約」名義，實則進行未申報的「徒步環台」，行蹤直指漢光演習敏感區域，早已引發國安疑慮。這種顛倒黑白的說詞，非但無法掩蓋其違法事實，反而凸顯其對台灣法治的蔑視。

文雷第二則抖音更變本加厲，怒斥台灣移民署於7月18日返國時「誘騙」逮捕，聲稱被與「外國人」關押一起，環境「滿地蟑螂」，甚至不如「中國養豬場」，還以台語髒話「逆量即掰」結尾，挑釁意味濃厚。他強調「台灣是中國的」，試圖以政治口號掩飾自身違法行為，卻無視其偽造商務簽證、擅闖國防敏感區域的嚴重性。這種公然辱罵台灣的行徑，不僅挑戰國安底線，更對台灣人民的情感造成極大傷害。

回顧文雷來台行徑，其以虛偽商務簽證入境，沿台北承德路、淡水河至八里，南下行經漢光演習「紅區」，甚至夜宿竹圍漁港油庫，行蹤詭異，令人質疑其動機。軍事粉專「TaiwanADIZ」揭露，文雷曾因擅闖新疆羅布泊禁區被中國當局逮捕，拍攝宣導影片警告勿入管制區，卻在台灣重蹈覆轍，於漢光演習期間拍攝上傳抖音，挑戰國安底線。與其自稱的「徒步旅行」說法大相逕庭。

「TaiwanADIZ」指出，這起案件謝姓負責人及中國某公司共謀，偽造在職證明、商務行程表等文件，協助中國籍人士申請商務簽證。嚴重影響入境審查的正確性，潛藏國安風險。文雷返國後非但不思悔改，反而以抖音為平台，肆意辱罵台灣政府與人民。其行徑無異於對台灣法治與人權的惡意抹黑，暴露其投機心態，更凸顯司法機關應加強執法力道，嚴懲此類違法行為，杜絕文雷之流的挑釁行徑再次上演。

「文雷」徒步旅行卻進入漢光演習區。（「TaiwanADIZ」提供）

「文雷」緩起訴反中國。（記者蔡宗憲翻攝）

