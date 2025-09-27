黃國昌被爆養狗仔政治跟監 簡舒培：民眾黨難得不敢硬凹

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

媒體昨披露，民眾黨主席黃國昌長期培養跟拍集團，指揮狗仔偷拍綠營政治人物，消息曝光引外界關注。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，黃國昌平常最喜歡拿政治人物的合照罵罵號，現在政治跟監案扯出一大串跟黃國昌、民眾黨關係密切的人物，民眾黨蒼白無力的罵了一堆張冠李戴、移花接木，就是不敢解釋「到底跟凱思國際什麼關係」！

簡舒培在臉書PO文表示，民眾黨默認黃國昌豢養狗仔集團跟監政敵！爆料到哪認到哪，民眾黨難得不敢硬凹，背後真相到底多骯髒？政黨競爭是民主社會常態，但一個健全的政黨，應該是就理念、政策面來做攻防，才能讓國家越來越好；執政黨受到在野黨監督也是民主政治的一環，但正常的政黨，監督的是施政有無缺失，而非用不入流的跟監偷拍、看圖說故事、侵犯他人隱私！

請繼續往下閱讀...

簡舒培指出，針對媒體披露，黃國昌近年透過S姓女記者召集具有媒體背景的人，組成狗仔集團，跟監偷拍綠營政治人物，甚至還親自透過群組指揮行動，將偷拍到的素材藉由媒體或民代爆料，達到攻擊政敵的目的。據說，一大早消息曝光後，民眾黨過了好幾個小時，才憋出幾句「反蒐證」的爛回應，民眾黨說，媒體是「用2023年夏天黃國昌被跟拍騷擾，反蒐證的對話內容編造故事」。可是，黃國昌是在2023年11月中旬才加入民眾黨，2023年的夏天，黃國昌的身份還是「時代力量前立委」，民眾黨哪來的信心幫黃國昌背書？

簡舒培續指，再者，針對「組成狗仔跟監集團」這件事，民眾黨從頭到尾沒有否認，對於指揮狗仔作業的對話，也罕見地沒（不）有（敢）否認，只辯稱是為了「反蒐證」，簡舒培倒想知道，如果是對媒體跟拍的反蒐證，民眾黨敢不敢說拍的是誰？為什麼受到黃國昌指揮的林姓狗仔，不乖乖幫黃國昌反蒐證，反而要跑去跟監偷拍王義川？更重要的是，以目前披露李姓女助理、S姓女記者，加上狗仔集團成員，這些動輒跟拍一週以上的人力、物力，都需要資金來支應，民眾黨還是迴避了最重要的問題：錢，到底從哪來？

簡舒培分析，根據媒體報導，狗仔集團一開始領的是黃國昌、張晉源、鄭深元等人成立的吹哨者協會的薪水，平時出示的是《菱傳媒》名片，2023年才改由「凱思國際」支付薪水，而凱思國際曾投資民眾黨御用的「求真民調」與《民報》，後者的現任負責人正是《菱傳媒》董事長，前幾天才作為京華城案證人被傳喚的施威全，黃國昌平常最喜歡拿政治人物的合照罵罵號，現在政治跟監案扯出一大串跟黃國昌、民眾黨關係密切的人物，民眾黨蒼白無力的罵了一堆張冠李戴、移花接木，就是不敢解釋「到底跟凱思國際什麼關係」！

簡舒培直言，至於那些以「熱情民眾提供」為名爆料，賺了一波聲量的藍營人士，先不提這些連黃國昌都懶得操作的內容，大多數都讓他們臉被打得腫腫的，當拿著黃國昌豢養的狗仔集團跟監偷拍到的照片，見獵心喜的同時，怎麼就沒想過：黃國昌真的只有跟拍綠營政治人物嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法